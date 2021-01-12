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futebol

Otero testa positivo para Covid-19 e desfalca o Corinthians no Brasileirão

Meia está assintomático e já cumpre quarentena sob a supervisão do departamento médico do clube. Venezuelano deve ficar ausente dos treinos por duas semanas...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2021 às 14:18

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 14:18

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians tem um desfalque de última hora para enfrentar o Fluminense, nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena. Trata-se de Otero, que testou positivo para Covid-19, está sem sintomas, mas já foi colocado em quarentena sob os cuidados do Departamento Médico do clube.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Relembre 15 estrangeiros que tiveram passagem discreta no Corinthians
Após os exames de RT-PCR realizados pelo Timão, o venezuelano foi diagnosticado com a doença, mas não apresentou sintomas, sendo imediatamente mandado para sua residência para cumprir a quarentena. O período de afastamento deve ser de duas semanas, como tem sido feito.
Otero vinha sendo titular com Vagner Mancini e encaixado no sistema de jogo do treinador. Sendo assim, fica a incógnita para seu substituto. Lucas Piton e Jonathan Cafú são candidatos para assumirem a posição no ataque corintiano.
Com a quarentena, Otero deve desfalcar o Corinthians nos próximos quatro jogos: Fluminense, Palmeiras, Sport e Red Bull Bragantino. Fica a expectativa para seu retorno diante do Bahia, no dia 28 de janeiro, fora de casa.

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