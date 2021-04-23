futebol

Otero lamenta 0 a 0 do Corinthians no Paraguai: 'Empate amargo'

Venezuelano acredita que Timão jogou bem, porém pecou no passe final diante de uma defesa fechada do River Plate-PAR, que criou chances no contra-ataque dentro de casa...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 23:48

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
O Corinthians dominou a partida contra o River Plate-PAR, na noite desta quinta-feira, no Paraguai, mas não conseguiu traduzir sua superioridade em gols, ficando no 0 a 0 com o time da casa. O resultado não decepcionou apenas a torcida alvinegra, porém também os jogadores, que lamentaram o empate.
Um deles foi Otero, entrevistado pela Conmebol TV na saída do gramado. O venezuelano entende que o Timão foi bem na partida no Defensores del Chaco, porém pecou na tomada de decisão no último passe antes da finalização.
- Penso que fizemos uma boa partida, faltou o gol. Empate amargo porque tivemos muito tempo a bola, mas não criamos chances de bola no gol. Não acertamos o último passe. Melhorar no que foi essa partida e nos aperfeiçoar para o próximo jogo - comentou o meia.Perguntado se o empate foi ocasionado por competência do River ou por incompetência do Corinthians, Otero apontou os méritos do adversário, que se fechou bem atrás e não deu espaço para a equipe brasileira balançar a rede. Além disso, quase conseguiram marcar nessas esticadas ofensivas.
- Penso que foi algo tático do rival, esperar atrás, se fechar, para nos contra-atacar. As chances de gol deles foram assim, e nós não conseguimos entrar na parte defensiva deles porque estava fechado. Faltou o passe final - concluiu.
O Corinthians volta a campo neste domingo, diante do Santos, na Vila Belmiro, às 20h, em partida pelo Paulistão. Já pela Copa Sul-Americana, o Timão joga na próxima quinta-feira, às 19h15, contra o Peñarol-URU, na Neo Química Arena.

