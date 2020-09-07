Otero ganha força para ser titular do Corinthians contra o Palmeiras

Recém-contratado pelo Corinthians, o venezuelano Rómulo Otero ganha força para, enfim, fazer sua primeira partida como titular do Timão. Até aqui, o meia-atacante entrou em três jogos e soma 89 minutos em campo, mas dá mostras de que pode ganhar posição no clássico contra o Palmeiras, na próxima quinta, na Neo Química Arena.

No último sábado, Otero entrou no intervalo da partida contra o Botafogo e fez uma boa partida. O venezuelano chegou a marcar um gol de cabeça, mas o VAR anulou a jogada por conta de uma falta de Jô na mesma jogada. O técnico Tiago Nunes elogiou a evolução do meia e deu a entender que ele deve ganhar mais oportunidades no Corinthians.

- O Otero entrou bem nos últimos dois jogos, deu contribuição ofensiva importante. No início do segundo tempo, primeiros 15 minutos de adaptação, dificuldade encontrar espaço no campo. Depois conseguiu umas combinações melhores, principalmente com o Lucas Piton. Destaque nas bolas paradas e nas finalizações - afirmou o treinador do Timão após o empate, em 2 a 2, com o Botafogo na Neo Química Arena.

- É um jogador que está nos planos para a qualquer momento iniciar uma partida. Titularidade é circunstancial, é um jogador que vem acrescentando, tem boas possibilidades de a curto prazo iniciar uma partida como titular - concluiu o comandante do clube do Parque São Jorge. Vale lembrar que o meia-atacante Luan não jogou contra o Botafogo por conta de dores na coxa direira e fará exames na manhã desta segunda-feira. Se o camisa 7 não estiver em condições de jogo para o Dérbi diante do Palmeiras, Otero ganha ainda mais força para assumir a titularidade do Timão.