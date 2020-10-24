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Otero é convocado pela Venezuela e desfalcará o Corinthians por um jogo

Meia foi chamado para representar o seu país nas próximas rodadas das Eliminatórias da Copa de 2022. Venezuelano perderá o duelo diante do Atlético-MG, na Neo Química Arena...

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 14:32

LanceNet

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Publicado em 

24 out 2020 às 14:32
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na manhã deste sábado, o Corinthians soube que terá um desfalque em novembro para uma rodada do Campeonato Brasileiro. Será o caso de Romulo Otero, que foi convocado pela seleção da Venezuela para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Ele já havia sido chamado para as rodadas anteriores e integrará novamente o selecionado de seu país.Com a Venezuela, o meia disputará os jogos contra o Brasil, no próximo dia 13 de novembro, e contra o Chile, no dia 17. Válidos pela terceira e pela quarta rodada das Eliminatórias, respectivamente. Savarino, do Atlético-MG, Soteldo, do Santos, e Hurtado, do Red Bull Bragantino, são outros venezuelanos de clubes brasileiros que foram convocados pelo treinador José Peseiro.
Dessa forma, Otero será desfalque certo na partida do dia 14 de novembro, contra o Atlético-MG, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele também perderia as quartas de final da Copa do Brasil, caso o Corinthians passe das oitavas de final, mas o camisa 11 alvinegro não pode atuar pelo clube na competição, pois já representou o Galo nesta edição.
Da outra vez em que foi convocado, Otero perdeu três partidas pelo Timão: Santos, Ceará e Athletico-PR, voltando para a equipe diante do Flamengo, mas acabou levando o terceiro amarelo e novamente foi desfalque para Vagner Mancini contra o Vasco. Ele ainda não enfrentará o América-MG, na próxima quarta-feira, por não poder disputar a Copa do Brasil pelo clube. Em outubro, ele poderá disputar, no máximo, três dos oitos jogos do time.
Seu retorno para a lista de relacionados do Alvinegro deve acontecer no dia 31 de outubro, próximo sábado, para enfrentar o Internacional, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Brasileirão-2020. Até aqui, o venezuelano atuou em dez partidas pelo Corinthians e marcou somente um gol.

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