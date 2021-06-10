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Otero é confirmado na lista da Venezuela para a Copa América e não joga mais pelo Corinthians

Meia tem contrato com o Timão somente até o dia 30 deste mês, próximo da última rodada da fase de grupos da competição de seleções sul-americanas, e não renovará seu vínculo...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2021 às 19:56

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 19:56

Crédito: Rodrigo Corsi/Paulistão
Na tarde desta quinta-feira, o relacionamento entre Corinthians e Otero deu mais um passo para seu término. Isso porque o meia foi confirmado na lista de convocados da Venezuela para a disputa da Copa América e, com vínculo perto do fim, não voltará mais para jogar no clube do Parque São Jorge.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Relembre o desempenho do Corinthians no Brasileirão por pontos corridos
Otero já estava na lista de pré-convocados de sua seleção que disputou duas rodadas das Eliminatórias e agora foi divulgada uma nova lista definitiva para a Copa América, que tem início neste final de semana. O meia é um dos nomes mais presentes nas convocações do selecionado venezuelano e deve estar em campo para enfrentar o Brasil, neste domingo, às 18h, em Brasília.
A disputa da competições de seleções sul-americanas acontece até o dia 10 de julho, mas a fase de grupos, em que todos têm datas garantidas, acontece até 27 de junho. Como Otero tem contrato com o Corinthians somente até o dia 30 de junho, ele não voltará para o clube, já que seu vínculo não será renovado.
Contratado em agosto de 2020, Otero disputou 41 jogos com a camisa do Timão e marcou quatro gols. Seu retrospecto foi de 15 vitórias, 14 empates e 12 derrotas. Por conta da redução de despesas, seu salário não entra na nova realidade do clube, o que pesou para a decisão de não renovar o vinculo.

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