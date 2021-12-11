Osasuna x Barcelona: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

Juntando os cacos após a queda na Champions League, o Barcelona volta a campo neste domingo para mais uma rodada do Campeonato Espanhol. Fora de casa, a equipe catalã encara o Osasuna, que não vence há quase dois meses. O duelo acontece no Estádio Reyno de Navarra, às 12h15 (de Brasília). OSASUNAApós um bom começo de campeonato, onde chegou a ocupar a zona de classificação para competições da Uefa, o Osasuna enfrenta uma fase complicada. Há sete jogos sem vencer, o último triunfo da equipe da Navarra foi no meio de outubro, quando bateu o Villarreal por 2 a 1.
BARCELONADepois de ser eliminado na fase de grupos da Champions League no meio de semana, o Barcelona vai para o sexto jogo sob o comando de Xavi Hernández, que ainda tenta encontrar a equipe ideal. Na última rodada, o clube catalão foi derrotado para o Real Betis, em casa, por 1 a 0.
FICHA TÉCNICA
Osasuna x BarcelonaLa Liga - Campeonato Espanhol17ª RodadaData e horário: 12/12/2021, às 12h15 (de Brasília)Local: Estádio Reyno de Navarra, em Pamplona (ESP)Árbitro: Juan Martínez Munuera Assistentes: Jesús Gil Manzano e Ángel Nevado RodríguezTransmissão: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS TIMES
OSASUNA (Técnico: Jagoba Arrasate)Herrera; Vidal, Unai García, David Garcia e Sánchez; Barja, Torró, Brasanac e Rubén García; Avila e Budimir.
Desfalques: Jesús Areso (lesionado); Juan Pérez (dúvida).
BARCELONA (Técnico: Xavi Hernández)Ter Stegen; Dest, Araújo, Piqué e Mingueza; Frenkie de Jong, Busquets e Nico; Gavi, Demir (Depay) e Dembélé (Ezzalzouli).
Desfalques: Braithwaite, Ansu Fati, Pedri, Sergi Roberto e Jordi Alba (lesionados); Daniel Alves (não inscrito); Sergio Agüero (problema cardíaco).