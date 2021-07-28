Os próximos poupados? Filipe Luís e Diego Alves são os titulares em maior sequência de jogos no Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo conhece os atrativos da Copa do Brasil e trata o torneio com atenção especial. Mesmo assim, o jogo de ida das oitavas de final contra o ABC, nesta quinta-feira, pode ser usado para Renato Gaúcho poupar alguns titulares em meio ao calendário apertado. Após a goleada sobre o São Paulo, no último domingo, o treinador deu pistas de como será tomada a decisão e destacou a preocupação com as lesões.

+ Dirigentes do Flamengo na Europa: veja quem são os alvos e outras opções interessantes no continente- De vez em quando a gente vai tirar um ou outro jogador justamente para que a gente não o perca. São três competições dificílimas e o que menos queremos é que um jogador vá para o departamento médico. Têm jogadores que estão numa sequência muito grande e é melhor darmos uma segurada do que perder por lesão.

Se Renato seguir essa estratégia externada na coletiva de imprensa, dois nomes aparecem como possíveis escolhas para serem preservados: Filipe Luís e Diego Alves. Aos 36 anos, eles são os titulares em maior sequência de jogos no Flamengo, com 11 e 7 partidas, respectivamente.

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Depois da dupla, outros jogadores aparecem com sequência de jogos em andamento. Arrascaeta, por exemplo, foi titular em todas as seis partidas do Flamengo desde que voltou da Copa América. Em seguida, Gustavo Henrique e Everton Ribeiro somam cinco compromissos seguidos em ação.

+ Fla na cola do G-4: veja a tabela completa do BrasileirãoSequência de jogos dos titulares do Flamengo:

Diego Alves - 7 jogosIsla - 0 jogoRodrigo Caio - 2 jogosGustavo Henrique - 5 jogosFilipe Luís - 11 jogosWillian Arão - 3 jogosDiego - 3 jogosEverton Ribeiro - 5 jogosArrascaeta - 6 jogosGabigol - 4 jogos

+ Após reencontro, Gerson recebe presente e relembra período com Jesus no Flamengo: 'Ele me resgatou'Levando em consideração todo o elenco, Michael é o atleta do Flamengo com maior número de jogos em sequência (15). A última vez que ele não entrou em campo foi em 27 de maio, no empate contra o Vélez, pela Libertadores. Desde então, ele foi titular em 10 partidas e entrou no decorrer de outros cinco duelos.