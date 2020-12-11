Os números de João Gomes, provável titular do Flamengo contra o Santos

A ausência de Thiago Maia até a próxima temporada e a recente lesão sofrida por Willian Arão pode dar a João Gomes nova oportunidade entre os titulares do Flamengo no jogo contra o Santos, domingo, pela 25ª rodada do Brasileirão.

O Garoto do Ninho, ainda integrado do Sub-20 rubro-negro, foi acionado pelo time principal em quatro oportunidades em 2020 - três na Libertadores e uma no Brasileirão. Veja abaixo os principais números de João Gomes (via Sofacore).As estatísticas de João Gomes na Libertadores, via SofaScoreAs estatísticas de João Gomes no Brasileirão, via SofaScore> CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO E A TABELA COMPLETA DO BRASILEIRÃONo elenco profissional, são três volantes: Thiago Maia, que passou por cirurgia no joelho esquerdo e não deve retornar aos jogos antes de julho, Willian Arão, que teve lesão constatada na coxa direita e está fora do jogo contra o Santos, e Gerson - à disposição de Rogério Ceni e nome importante no meio de campo.