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Os números de João Gomes, provável titular do Flamengo contra o Santos

Sem Willian Arão e Thiago Maia, lesionados, e Daniel Cabral, na Seleção Brasileira Sub-20, Rogério Ceni tem apenas dois volantes à disposição para domingo: Gerson e João Gomes...
LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2020 às 10:30

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 10:30

Crédito: Cria do Ninho, João Gomes está atrás de mais oportunidades no time principal do Flamengo (F: Alexandre Vidal/CRF
A ausência de Thiago Maia até a próxima temporada e a recente lesão sofrida por Willian Arão pode dar a João Gomes nova oportunidade entre os titulares do Flamengo no jogo contra o Santos, domingo, pela 25ª rodada do Brasileirão.
O Garoto do Ninho, ainda integrado do Sub-20 rubro-negro, foi acionado pelo time principal em quatro oportunidades em 2020 - três na Libertadores e uma no Brasileirão. Veja abaixo os principais números de João Gomes (via Sofacore).As estatísticas de João  Gomes na Libertadores, via SofaScoreAs estatísticas de João Gomes no Brasileirão, via SofaScore> CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO E A TABELA COMPLETA DO BRASILEIRÃONo elenco profissional, são três volantes: Thiago Maia, que passou por cirurgia no joelho esquerdo e não deve retornar aos jogos antes de julho, Willian Arão, que teve lesão constatada na coxa direita e está fora do jogo contra o Santos, e Gerson - à disposição de Rogério Ceni e nome importante no meio de campo.
Durante esta temporada, dois garotos do Ninho foram acionados pelos técnicos para exercer a função: Daniel Cabral e João Gomes. Como o primeiro está com a Seleção Brasileira Sub-20 na Granja Comary, o segundo deve ser acionado por Rogério Ceni, que já indicou aprovar o futebol do jovem volante, que entrou nos dois jogos contra o Racing (ARG), nas oitavas da Libertadores.

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