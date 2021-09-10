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futebol

Organizadas do Vasco invadem São Januário e 'interditam' salas do clube

Dezenas de integrantes dos grupos chegaram até a sala presidencial e passaram faixas de isolamento dos locais. Cobranças foram a dirigentes, ex-dirigentes e aos jogadores...

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 15:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 set 2021 às 15:01
Crédito: Clima está pesado no Vasco. Não é a primeira vez que organizadas protestam (Montagem LANCE!
Integrantes de torcidas organizadas do Vasco invadiram a sede de São Januário nesta sexta-feira. Dezenas de pessoas chegaram até a sala presidencial e passaram faixas como que interditando este e outros locais.O protesto é contra o mau momento do time, mas as cobranças foram a diferentes setores. Ao presidente do clube, Jorge Salgado; ao primeiro vice-geral, Carlos Roberto Osório; ao CEO, Luiz Mello, e também ao zagueiro Leandro Castan.
- Cadê você, Salgado? Cadê Osório? Cadê Luiz Mello? Cadê Mussa? Aqui não é invasão, não, a casa é nossa! Estamos cansados, Salgado! Ô, Castan! Vamos cobrar esse elenco, você é o capitão. Ninguém no clube! Estão dando folga? A torcida está interditando, está interditado - afirma um dos protestantes.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Mussa, citado acima, é ex-presidente da Assembleia Geral do clube Faués Mussa, sem cargo no clube atualmente. Não há, até o momento, registro de encontro dos integrantes de organizadas com alvos dos protestos. No caso de Castan, o treino é no CT Moacyr Barbosa, na Zona Oeste. Havia policiais militares na entrada de São Januário.
Alguns dos vídeos que circulam foram divulgados primeiramente pelo perfil no Twitter "Colina Informa".
O Vasco emitiu nota sobre o incidente. Confira abaixo.
"O Vasco confirma que as imagens que estão circulando na internet, de integrantes de torcidas organizadas em São Januário, são desta sexta-feira (10/09).
Houve tentativa de invasão à sede do Clube através dos portões 9, 17 e entrada social.
A segurança conseguiu intervir em diversos pontos, no entanto, os torcedores acabaram conseguindo acessar as instalações internas através do restaurante. As circunstâncias de como se deu esse acesso irregular estão sendo apuradas pelo Clube.
Os torcedores já foram retirados das instalações do Clube pela intervenção da segurança, com o apoio da Polícia Militar. Não foram registrados atos de violência nem danos ao patrimônio de São Januário.
O Vasco lamenta o incidente. A administração sempre esteve aberta ao diálogo com todos os públicos relativos ao Clube, inclusive as torcidas organizadas, as quais foram recebidas diversas vezes para reuniões, tanto em São Januário quanto no CT Moacyr Barbosa.
O Vasco da Gama vai tomar as providências cabíveis para que cenas lamentáveis como essas não se repitam."

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