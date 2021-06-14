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futebol

Organizadas do Corinthians marcam protesto contra atual fase do clube

Manifestação foi planejada em conjunto e acontecerá no próximo sábado em frente ao Parque São Jorge. Na convocação, torcidas pedem uso de máscara e de álcool gel...
LanceNet

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Publicado em 

14 jun 2021 às 19:18

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 19:18

Crédito: Bruno Teixeira/Corinthians
Apesar do alento do empate no Dérbi com o Palmeiras, no último domingo, as torcidas organizadas seguem insatisfeitas com a atual situação do Corinthians por conta dos enorme problemas financeiros, e das recentes eliminações e participações inofensivas em competições. Por isso, em conjunto, foi marcado um protesto para este sábado em frente ao Parque São Jorge, sede do clube.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Relembre o desempenho do Corinthians no Brasileirão por pontos corridos
Em comunicado divulgado na tarde desta segunda-feira, as maiores torcidas organizadas do Timão convocaram seus associados para protestar contra o momento do Alvinegro, além dos atos da oposição e da situação do clube. Os torcedores se reunirão em uma praça próxima ao Parque São Jorge, na manhã de sábado. Foi pedida a utilização de máscara e de álcool gel contra a Covid-19.Confira o manifesto publicado pelas torcidas:
"PELO FIM DAS RATAZANAS NO PARQUE SÃO JORGE
O Salve o Corinthians, movimento popular de corinthianos apoiado por todas as torcidas organizadas do Sport Club Corinthians Paulista, convoca todos aqueles que estão indignados com o atual momento do clube para protestar contra:
- A má gestão financeira dos últimos anos, que deixou o Corinthians à beira da falência;- A perpetuação no poder do grupo Renovação & Transparência;- A oposição ridícula do Corinthians, que muda de lado toda hora e foi incapaz de deixar a vaidade de lado para apresentar um projeto sério para o clube;- Os 130 conselheiros que jogaram contra o Corinthians pela aprovação das vergonhosas contas do clube em 2019 e 2020; - Nossa diretoria de futebol, incapaz de montar um time competitivo e que vem apresentando resultados pífios há muito tempo.
Vamos enterrar de vez a situação e a oposição corinthiana e mostrar que não estamos nas arquibancadas por cona da pandemia, mas estamos mais vivos do que nunca. Prontos para um levante com a força da Fiel!
Concentração a partir da 10h, na praça pública Lions Clube Penha, em frente ao Parque São Jorge (de lá, partiremos para o clube).
Vá de máscara, álcool gel no bolso e proteja-se contra a Covid-19"

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