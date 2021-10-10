Organizada do Palmeiras protesta após derrota: ‘Time sem vergonha’ e ‘Maurício banana’

Crédito: Divulgação/Palmeiras

O reencontro do Palmeiras com o público não terminou como a torcida esperava e, após a derrota para o Red Bull Bragantino por 4 a 2, a principal organizada do clube protestou contra o time e o presidente Mauricio Galiotte.

Ao final da partida no Allianz Parque, gritos de ‘time sem vergonha’ e ‘Maurício banana’ foram entoados no setor gol norte, local em que os torcedores ficam.O primeiro compromisso com público contou com 30% da capacidade total do estádio e o público foi de 8.884 torcedores para uma renda bruta de R$ 538.312,34.