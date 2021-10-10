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Organizada do Palmeiras protesta após derrota: ‘Time sem vergonha’ e ‘Maurício banana’

Elenco e presidente foram os alvos depois do reencontro frustrado no Allianz Parque. Verdão foi derrotado pelo Red Bull Bragantino por 4 a 2, pelo Campeonato Brasileiro
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LanceNet

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Publicado em 

09 out 2021 às 23:51

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 23:51

Crédito: Divulgação/Palmeiras
O reencontro do Palmeiras com o público não terminou como a torcida esperava e, após a derrota para o Red Bull Bragantino por 4 a 2, a principal organizada do clube protestou contra o time e o presidente Mauricio Galiotte.
Ao final da partida no Allianz Parque, gritos de ‘time sem vergonha’ e ‘Maurício banana’ foram entoados no setor gol norte, local em que os torcedores ficam.O primeiro compromisso com público contou com 30% da capacidade total do estádio e o público foi de 8.884 torcedores para uma renda bruta de R$ 538.312,34.
O Palmeiras volta a campo no Allianz Parque no próximo domingo (17) contra o Internacional. Na terça-feira (12), o time enfrenta o Bahia, fora de casa.

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