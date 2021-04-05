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futebol

Organizada do Corinthians se manifesta contra possível 'vaquinha'

Camisa 12 segue caminho contrário ao da Gaviões da Fiel, que debate diretamente com a diretoria corintiana a possibilidade de uma campanha para ajudar a pagar dívidas do clube...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 16:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2021 às 16:59
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Nos últimos dias, tem crescido a possibilidade de desenvolvimento de uma "vaquinha" para que os torcedores do Corinthians auxiliem o clube a pagar as dívidas pela Neo Química Arena. Membros da Gaviões da Fiel e da diretoria corintiana debateram o tema e prometeram novos encontros para tratar do assunto, que não terá o apoio de outra organizada, a Camisa 12.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
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Em nota divulgada na tarde desta segunda-feira, a diretoria da torcida negou que esteja envolvida na campanha e desmentiu a fala do ex-jogador e apresentador Neto, de que a Camisa 12 estaria nas negociações e tratativas dessa "vaquinha". Segundo o texto, há outras formas de ajudar o clube.
Uma das alternativas para ajudar, de acordo com a Camisa 12, é o pagamento da dívida que a torcida tem com o Timão. Além disso, a nota diz que o clube pode arranjar outras formas de gerar receitas com sua enorme torcida.Confira a nota completa divulgada pela Camisa 12:
"Nos últimos dias a história de a fiel fazer uma "vaquinha" para ajudar o clube a sanar as dívidas tem ganhado corpo, tanto entre os torcedores, como na imprensa, inclusive com o apresentador Neto afirmando, equivocadamente, que participaríamos da mesma, o que não é verdade.
Por isso viemos informar que o Camisa 12 não pretende fazer parte desse movimento e explicamos.
Entendemos que boa parte dessa divida foi gerada por gestões nebulosas com gastos muito mal explicados e com anuência de conselheiros que não cobraram como devia.
O Corinthians com mais de 30 milhões de torcedores pelo mundo, pode trabalhar e usar sua marca muito melhor afim de arrecadar mais em diversas frentes.
A atual gestão tem se mostrado mais disposta a colocar as finanças do clube em dia, mas ainda está no início e precisa de muitas outras ações.
Por fim, reforçamos que não estamos nos omitindo a ajudar o clube, incentivamos nossos sócios a associarem no clube, pagamos nossos ingressos tanto em Itaquera quanto fora, consumimos Corinthians tanto em camisas, redes sociais e imprensa. Inclusive já negociamos uma forma de pagar nossos débitos com o clube para diminuir esse déficit.
O Camisa 12 sempre estará ao lado do Coringão, pois esse lema corre em nossas veias.
Diretoria gestão 2021/ 2023"

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