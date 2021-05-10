Ônibus do Santos é apedrejado após vitória contra o São Bento

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O ônibus do Santos foi apedrejado após a vitória contra o São Bento, pelo Campeonato Paulista, neste domingo. Mesmo após se salvar do inédito rebaixamento, o Peixe foi alvo de manifestações. A informação foi inicialmente publicada pela Gazeta Esportiva.Antes da bola rolar, torcedores se reuniram para “levar” o ônibus do CT Rei Pelé para Vila Belmiro, em forma de apoio ao momento ruim que o Peixe enfrenta. Os gritos eram de "segunda divisão o Santos nunca viu e nem vai ver".

O técnico Marcelo Fernandes agradeceu o apoio em coletiva após o jogo.