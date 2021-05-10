Ônibus do Santos é apedrejado após vitória contra o São Bento

O ônibus do Santos foi apedrejado após a vitória contra o São Bento, pelo Campeonato Paulista, neste domingo. Mesmo após se salvar do inédito rebaixamento, o Peixe foi alvo de manifestações. A informação foi inicialmente publicada pela Gazeta Esportiva.Antes da bola rolar, torcedores se reuniram para “levar” o ônibus do CT Rei Pelé para Vila Belmiro, em forma de apoio ao momento ruim que o Peixe enfrenta. Os gritos eram de "segunda divisão o Santos nunca viu e nem vai ver".
O técnico Marcelo Fernandes agradeceu o apoio em coletiva após o jogo.
- Eu quero agradecer a torcida do Santos. A organizada e aqueles que deram apoio, principalmente as organizadas todas, independente do protesto que foi feito. O Deko, da Jovem, o Ricardo, da Sangue, o Beto, da Camisa 10, o pessoal da Força Jovem e da Tusa - disse.O próximo duelo do Alvinegro Praiano será contra o Boca Juniors, pela quarta rodada da Copa Libertadores. O jogo marca a estreia do técnico Fernando Diniz no comando do clube, que precisa vencer para ainda continuar com o sonho da classificação para a próxima fase da competição internacional.