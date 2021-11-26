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#OMaiorAmorDoMundo: torcida do Botafogo lança campanha para último jogo da Série B

Hashtag chega a ser o assunto mais comentado do Twitter na noite de quinta-feira; torcida promete festa para a partida contra o Guarani, neste domingo, no Nilton Santos...
LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2021 às 07:00

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 07:00

A torcida do Botafogo pretende se despedir em grande estilo da temporada 2021. Com o título da Série B já garantido, o "Movimento Ninguém Ama Como A Gente" organiza uma festa para a partida contra o Guarani, neste domingo, no Estádio Nilton Santos. A campanha já começou com uma movimentação nas redes sociais.+ Controle de lojas, distribuição em milhão e desenho conjunto: detalhes da proposta da Volt ao Botafogo
Torcedores e páginas de influenciadores do Botafogo no Twitter e Instagram subiram a #OMaiorAmorDoMundo. A hashtag chegou a ficar como o assunto mais comentado da rede social do 'passarinho' na noite de quinta-feira.
Para o jogo contra o Bugre, a tendência é de festa. A torcida planeja uma recepção calorosa para o time no Setor Leste, com mais de 20 mil objetos que serão distribuídos aos torcedores na entrada do estádio.
Nas redes sociais, o movimento "Ninguém Ama Como A Gente", que já havia organizado outras campanhas de torcida no passado, publicou um vídeo explicando a ação. O conteúdo com a narração de Roby Porto."Significado de amor:
Forte afeição por alguém, nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais.
Agora, lembre dos momentos mais felizes da sua vida.
Pense em seu ciclo social de amigos e familiares.
O que mexe com você e te deixa muito feliz ou muito triste em questão de minutos?
Num relacionamento, busca-se reciprocidade, companheirismo.
Quase tudo na vida é uma relação de troca, você dá algo para receber de volta alguma coisa.
Mas existe uma figura divina, quase mítica, que faz isso ser diferente. Ela une as pessoas, forma famílias, as fazem deixar suas profissões e estudos de lado, largando tudo para estarem juntas - Nada de pensar no prejuízo que se tenha com isso! O que importa, é aquele momento!
Este ser não tem endereço fixo, até porque figuras divinas estão em todo lugar, mas, ao mesmo tempo, ela nos abraça e nos traz a maior sensação de pertencimento possível. Muitos dizem que os devotos a essa divindade são caracterizados por ela, enraizados e não seguem a conveniente maioria endinheirada
Através dela, cumprimentamos como amigo íntimo aquele que não conhecemos, apenas por estar identificado visualmente.
Não importa a religião, a cor, o sexo ou a condição social. Esse ser é universal. Perante a ele, todos são iguais, não importa nada, além do amor em comum.
O sentimento mais forte, puro e sincero que existe.
Essa figura, mesmo com todas as dificuldades, resiste, insiste, sobrevive e jamais morrerá - é, de fato, gloriosa.
Esta figura se chama Botafogo de Futebol e Regatas: o maior amor do mundo."
Crédito: TorcidadoBotafogodeveaparecerembompúbliconoNiltonSantos(Foto:VítorSilva/Botafogo

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