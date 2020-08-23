Olympiacos anuncia oficialmente a contratação do lateral Rafinha

O Olympiacos, da Grécia, anunciou oficialmente a contratação do lateral-direito Rafinha, que deixou o Flamengo recentemente. O contrato do jogador com os gregos será de duas temporadas, até 2022. O brasileiro vestirá a camisa 13, número que o acompanha na carreira.Rafinha chegou ao Flamengo no meio de 2019, após oito anos defendendo o Bayern de Munique, da Alemanha. O jogador tinha uma cláusula de saída gratuita do Rubro-Negro caso recebesse uma proposta de um clube europeu, que acabou se concretizando.
Pelo clube da Gávea, o lateral disputou 46 partidas e conquistou cinco títulos: Libertadores, Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca.