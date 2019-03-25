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Que regulamento!

Olho na Taça Rio e no Carioca. Entenda como fica a situação dos clubes

Se o Vasco for campeão da Taça Rio se classifica para a final do Campeonato Carioca

Publicado em 25 de Março de 2019 às 17:03

Publicado em 

25 mar 2019 às 17:03
O complicado regulamento do Campeonato Carioca começa a se desenrolar a partir desta semana. Com a definição dos classificados para as semifinais da Taça Rio e dos times que irão disputar a primeira fase no ano que vem, a competição afunilou. 
Flamengo x Fluminense Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
No entanto, duas taças ainda seguem em aberto: a Taça Rio e a principal delas, a de campeão carioca. Entenda quem são os times que seguem na briga, com qual título ainda sonham e quem terá que suar a camisa no início de 2020 para chegar na fase de grupos da Taça Guanabara. 
Os classificados da Taça Rio  
 
As partidas deste fim de semana definiram os times que seguem na briga pela Taça Rio. Nessa fase da disputa, avançaram para as semifinais as duas equipes de melhor campanha de cada grupo.
O Bangu terminou na liderança do Grupo B, com 15 pontos, seguido pelo Flamengo, com 14. No Grupo A, apesar das derrotas para o Rubro-Negro e o para o Alvirrubro, respectivamente, Fluminense e Vasco, nesta ordem, avançaram.
Agora, teremos a reprise dos jogos do fim de semana nas semifinais: Fla-Flu e Bangu x Vasco.
A Semifinal do Carioca 
Para as semifinais do Campeonato Carioca, que serão disputadas mais à frente, duas vagas seguem em aberto, caso haja a necessidade de dois confrontos. O Vasco, campeão da Taça Guanabara, já está garantido, assim como o Flamengo, dono da melhor campanha geral. As duas outras vagas dependem do desfecho da Taça Rio.
Isso porque se o Cruz-Maltino vencer também este 2º turno, se classificará automaticamente para a decisão do Estadual, e a competição terá apenas uma semifinal, disputada entre Flamengo e Bangu, melhores classificados no geral. Porém, se outra equipe conquistar a Taça Rio, teremos dois campeões de turno - o Vasco e mais um -, além dos dois times de melhor campanha, que invariavelmente sairá do trio Bangu, Flamengo e Fluminense. 
Situação dos clubes para a Semifinal do Carioca  
Vasco: Se for campeão da Taça Rio vai direto para a final do Carioca, já que foi o campeão da Taça Guanabara. O rival sairia de uma semifinal disputada por Flamengo e Bangu, que se classificariam por terem as melhores campanhas da competição.
Flamengo: Se for campeão da Taça Rio haverá duas semifinais no Carioca. Flamengo x Fluminense e Vasco x Bangu. 
Fluminense: Se for campeão da Taça Rio haverá duas semifinais no Carioca. Vasco x Bangu e Fluminense x Flamengo.
Bangu: Se for campeão da Taça Rio haverá duas semifinais no Carioca. Vasco x Fluminense e Bangu x Flamengo.

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