Olho na agenda: veja as datas e quais são os jogos do Vasco em fevereiro

Em meio à reformulação do elenco, o Vasco iniciou a temporada com uma vitória e um empate em janeiro. Os dois resultados fizeram com que a equipe assumisse a liderança do Campeonato Carioca. Contudo, ainda é cedo, e Zé Ricardo busca o entrosamento de seus jogadores. Em fevereiro, o Cruz-Maltino terá a sequência do Estadual e poderá fazer a sua estreia na Copa do Brasil - a CBF ainda irá definir a data do duelo contra a Ferroviária, de Araraquara.Para adquirir ritmo de jogo e evoluir em campo, o Vasco terá uma boa sequência no Estadual em fevereiro. O primeiro desafio será já nesta quarta-feira, às 21h35. Novamente em São Januário, a equipe busca voltar a vencer e encara o Nova Iguaçu. No domingo, o Gigante da Colina visitará o Madureira, às 15h30, no Estádio Conselheiro Galvão.

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A FERJ deve definir nesta semana os dias e horários da quinta rodada em diante. De acordo com a tabela divulgada pela entidade, o Vasco receberá a Portuguesa (RJ) no dia 9 ou 10 de fevereiro, com horário a definir, em São Januário. Vale lembrar que as equipes se enfrentaram na estreia da Taça Guanabara em 2021, e a Lusa venceu por 1 a 0.

No final de semana seguinte, dia 12 ou 13, os comandados de Zé Ricardo terão pela frente o primeiro clássico da temporada. O adversário será o Botafogo, que conquistou a Serie B em 2021 e foi derrotado, nos pênaltis, na Taça Rio, pelo Vasco.

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Em mais um jogo sob seus domínios, o Cruz-Maltino entrará em campo dia 16 ou 17 (quarta ou quinta) diante do Bangu, pela 7ª rodada da Taça Guanabara. O técnico do adversário é um velho conhecido, o ídolo da torcida: o ex- jogador Felipe. No final de semana, dia 19 ou 20, o confronto será contra o Audax-RJ, com local ainda a ser decidido pela FERJ.

Os últimos dois jogos de fevereiro ainda precisam ser definidos por suas entidades. A CBF estipulou que a primeira fase da Copa do Brasil será realizada nas seguintes datas: 23/02, 24/02, 02/03 e 03/03. No entanto, ainda não definiu quando cada partida será disputada. Com isso, o Vasco, que medirá forças com a Ferroviária, de Araraquara, ainda não sabe se o duelo será na última semana de fevereiro ou na primeira de março.

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Outra indefinição é quanto ao clássico contra o Fluminense no final do mês. Segundo a tabela divulgada pela FERJ, os rivais podem se enfrentar nas seguintes datas 24, 25 de fevereiro ou 02 de março. VEJA O CALENDÁRIO DO VASCO EM FEVEREIRO

Campeonato Carioca - Taça Guanabara - 3ª RodadaVasco x Nova Iguaçu 02/02 (quarta-feira), - 21h35 - em São Januário

Campeonato Carioca - Taça Guanabara - 4ª RodadaMadureira x Vasco06/02 (domingo) - 15h30 - em Conselheiro Galvão

Campeonato Carioca - Taça Guanabara - 5ª RodadaMadureira x Vasco09 ou 10/02 - (quarta ou quinta) - horário a definir - em São Januário

Campeonato Carioca - Taça Guanabara - 6ª RodadaVasco x Botafogo12 ou 13/02 - (sábado ou domingo) - horário e local a serem definidos

Campeonato Carioca - Taça Guanabara - 7ª RodadaVasco x Bangu16 ou 17/02 - (quarta ou quinta) - horário a definir - São Januário

Campeonato Carioca - Taça Guanabara - 8ª RodadaAudax Rio x Vasco19 ou 20/02 - (sábado ou domingo) - horário e local a serem definidos

Obs: Conforme foi ilustrado nos parágrafos acima, os últimos dois jogos de mês de fevereiro dependem das entidades e podem ser realizados em março. O clássico contra o Fluminense e o duelo contra a Ferroviária, de Araraquara, pela Copa do Brasil.

Copa do Brasil - 1ª FaseFerroviária (SP) x Vasco23/02, 24/02, 02/03 e 03/03 - Arena Fonte Luminosa

Campeonato Carioca - Taça Guanabara - 9ª RodadaFluminense x Vasco24, 25/02 ou 02/03 (quinta, sexta ou quarta) - horário e local a serem definidos