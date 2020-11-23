Oito vitórias em 17 jogos: Díaz traça meta para livrar o Botafogo do rebaixamento no Brasileirão

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo vive situação complicada no Campeonato Brasileiro. A seis rodadas sem saber o que é vencer e na 19ª colocação, o Alvinegro está a 4 pontos do Vasco, primeiro time fora da degola. Recentemente, a equipe perdeu em casa para Red Bull Bragantino e Fortaleza.

Emiliano Díaz, auxiliar-técnico que vai substituindo Ramón, que se recupera de uma cirurgia, contudo, não joga a toalha. Em entrevista coletiva realizada no último domingo após o revés para o Leão, o argentino traçou uma meta audaciosa: vencer oito jogos nas 17 partidas restantes no Brasileirão.

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- Quando viemos, sabíamos que a situação era complicada e que teríamos que trabalhar em todos os aspectos: tático, físico, psicológico… O que tem que fazer é trabalhar. Acreditamos na nossa capacidade e na nossa forma de trabalhar para reverter essa situação. Sabemos que não temos tempo, temos que ganhar oito jogos em 17 partidas para não depender de ninguém. É o objetivo que estamos buscando e vamos conseguir, não tenho dúvida. Temos que falar pouco e trabalhar muito. Esse é um momento para homens - afirmou.

Para isso acontecer, o Botafogo teria que conquistar 24 pontos em 51 possíveis - atualmente, o Alvinegro tem 20 pontos. Além disso, o Alvinegro teria que ficar com um aproveitamento de 47% para conseguir tal objetivo.