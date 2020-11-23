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Oito vitórias em 17 jogos: Díaz traça meta para livrar o Botafogo do rebaixamento no Brasileirão

Auxiliar-técnico do Alvinegro prevê que equipe precisará de aproveitamento equivalente a 47% no segundo turno para escapar das quatro últimas posições na classificação...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2020 às 18:16

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 18:16

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo vive situação complicada no Campeonato Brasileiro. A seis rodadas sem saber o que é vencer e na 19ª colocação, o Alvinegro está a 4 pontos do Vasco, primeiro time fora da degola. Recentemente, a equipe perdeu em casa para Red Bull Bragantino e Fortaleza.
Emiliano Díaz, auxiliar-técnico que vai substituindo Ramón, que se recupera de uma cirurgia, contudo, não joga a toalha. Em entrevista coletiva realizada no último domingo após o revés para o Leão, o argentino traçou uma meta audaciosa: vencer oito jogos nas 17 partidas restantes no Brasileirão.
> CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRÃO
- Quando viemos, sabíamos que a situação era complicada e que teríamos que trabalhar em todos os aspectos: tático, físico, psicológico… O que tem que fazer é trabalhar. Acreditamos na nossa capacidade e na nossa forma de trabalhar para reverter essa situação. Sabemos que não temos tempo, temos que ganhar oito jogos em 17 partidas para não depender de ninguém. É o objetivo que estamos buscando e vamos conseguir, não tenho dúvida. Temos que falar pouco e trabalhar muito. Esse é um momento para homens - afirmou.
Para isso acontecer, o Botafogo teria que conquistar 24 pontos em 51 possíveis - atualmente, o Alvinegro tem 20 pontos. Além disso, o Alvinegro teria que ficar com um aproveitamento de 47% para conseguir tal objetivo.
Na atual classificação, uma equipe com esta porcentagem de aproveitamento ficaria em nono lugar. O Botafogo, com a campanha atual - três vitórias, onze empates e sete derrotas - tem 31,7%.

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