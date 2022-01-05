Oficializou! Victor Luis é o novo reforço do Ceará

Apesar da concentração no mercado de transferências em encontrar um centroavante, o Ceará tampouco esquece de analisar alternativas para outras posições. Nesta quarta-feira (5), oficializou a chegada de um nome que vinha sendo apontado como de contratação bastante próxima: o lateral-esquerdo Victor Luis.O jogador de 28 anos de idade, sem espaço no elenco do Palmeiras especialmente com a titularidade indiscutível do uruguaio Piquerez, chega por empréstimo até o fim de 2022 para fazer a sua segunda passagem na equipe de Porangabussu.