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futebol

Oficializou! Victor Luis é o novo reforço do Ceará

Lateral-esquerdo retorna ao primeiro clube brasileiro que defendeu após se profissionalizar pelo Palmeiras...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 14:22

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 14:22

Apesar da concentração no mercado de transferências em encontrar um centroavante, o Ceará tampouco esquece de analisar alternativas para outras posições. Nesta quarta-feira (5), oficializou a chegada de um nome que vinha sendo apontado como de contratação bastante próxima: o lateral-esquerdo Victor Luis.O jogador de 28 anos de idade, sem espaço no elenco do Palmeiras especialmente com a titularidade indiscutível do uruguaio Piquerez, chega por empréstimo até o fim de 2022 para fazer a sua segunda passagem na equipe de Porangabussu.
Em 2015, ele também foi emprestado pelo clube paulista ao Ceará em momento bem diferente na carreira. Tendo sido recém-profissionalizado, Victor se transferiu para o Alvinegro onde jogou por 27 oportunidades (todas elas na Série B do Campeonato Brasileiro) e marcou três gols.
Agora, o técnico Tiago Nunes conta no seu plantel para a posição de lateral-esquerdo com três nomes: Bruno Pacheco, Kelvyn e Victor Luis.
Crédito: Jogadorjápassoupeloclubeem2015(Divulgação/Ceará

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