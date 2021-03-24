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Oficial: FPF suspende o jogo entre Santos e Ponte Preta no Rio

Partida estava marcada para o estádio de São januário nesta quinta, mas Prefeitura do Rio proibiu a realização de jogos na cidade. Santos não sabe quando volta a campo...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 11:30

LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2021 às 11:30
Crédito: RAFAEL RIBEIRO/VASCO
A Federação Paulista de Futebol (FPF) soltou uma nota oficial na manhã desta quarta-feira (24) suspendendo a partida entre Santos e Ponte Preta, em São Januário, no Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio de Janeiro proibiu a realização de partidas de equipes de outros Estados na cidade na noite neste terça-feira, mas a demora da posição oficial da Federação Paulista é justificada pela busca de outras alternativas para acontecer a partida.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO confronto entre Ponte e Santos faz parte da quinta rodada do Paulistão e estava programado para o último sábado, em Campinas, mas foi adiado pela determinação do Governo do Estado de São Paulo devido à fase emergencial no combate ao coronavírus. O jogo chegou a ser confirmado para Volta Redonda ainda nesta quarta-feira, mas a FPF voltou atrás. Então surgiu a possibilidade de acontecer em São Januário.
Enquanto vive essa indefinição dos jogos do Paulistão, o Santos já está em Atibaia, onde realizará seus treinamentos nesta semana sob o comando de Ariel Holan, uma vez que está proibido de utilizar o CT Rei Pelé até dia 4 de abril. A Baixada Santista passa por um lockdown. O clube jogará na sequência na Copa Libertadores contra o San Lorenzo, da Argentina.Veja a nota oficial da FPF:
"Em razão das novas medidas de restrição anunciadas pela Prefeitura do Rio, a Federação Paulista de Futebol informa que está suspensa a partida entre Ponte Preta e Santos, que ocorreria na quinta-feira (25), no estádio São Januário, pelo Paulistão Sicredi 2021."

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