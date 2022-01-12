Oeste passeia no primeiro tempo, mas Flamengo reage, empata e garante primeiro lugar do grupo na Copinha

Oeste e Flamengo fizeram um jogo repleto de emoções no encerramento do Grupo 29 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os paulistas abriram 3 a 0 no primeiro tempo, mas os Garotos do Ninho reagiram após o intervalo e empataram em aos 45 minutos da etapa final, com Cassiano. Com o 3 a 3, o Rubro-Negro avançou para a próxima fase como primeiro colocado da chave.Popó e Tite, duas vezes, marcaram os gols do Oeste na primeira etapa - todos até os 16 minutos. Depois do intervalo, Victor Hugo, Mateusão e Cassiano fizeram os gols do Flamengo e deixaram tudo igual no placar da Arena Barueri.O Flamengo atuou com uma equipe muito alterada em relação às rodadas anteriores, quando venceu o Forte (ES) e o Floresta (CE). Sete jogadores e o técnico Fabio Matias voltaram ao Ninho para a disputa do início do Estadual. Desta forma, o time não repetiu as atuações consistentes sob o comando de Luiz Felipe, fazendo um primeiro tempo ruim e reagindo após o intervalo.

Classificados em primeiro lugar do Grupo 29 da Copa SP de Futebol Júnior, o Flamengo enfrentará o Náutico na próxima fase. O Oeste, por sua vez, terá o IbraChina como adversário. As partidas serão disputadas nesta quinta-feira.PASSEIO DO OESTE NO PRIMEIRO TEMPO

Aproveitando os erros defensivos do Flamengo, o Oeste logo abriu o placar. Em rápido contra-ataque aos seis minutos, Popó recebeu dentro da área e, com liberdade, fez o seu quinto gol na Copinha. Aos nove, o goleiro Bruno errou na saída de bola e o camisa 9, dessa vez, serviu de garçom para Tite ampliar: 2 a 0.

À vontade no jogo, o Oeste fez o terceiro na sequência, aos 16. Em escanteio cobrado pela direita, Tite estava ligado no lance e aproveitou o rebote do travessão para encaminhar a vitória sobre o Flamengo ainda no primeiro tempo. Ofensivamente, o time da Gávea pouco produziram antes do intervalo.REAÇÃO DO FLAMENGO NÃO É SUFICIENTE

Mais do que as três substituições feitas por Luiz Felipe, o Flamengo voltou do vestiário com outra postura, e a reação foi imediata. Depois de algumas chances, Victor Hugo recebeu na área e, como um legítimo centroavante, tocou na saída do goleiro Alê para o gol 3 a 1 aos nove minutos da etapa final. Aos 13, Mateusão desviou cobrança de escanteio e colocou o time de vez no jogo: 3 a 2.

Com a bola rolando, o Flamengo passou a dominar o jogo, ocupando o campo de ataque e criando boas oportunidades. O gol de empate, contudo, insistia em não sair. O Oeste resistiu até os 45 minutos, quando Cassiano - uma das trocas feitas na etapa final - aproveitou cruzamento da esquerda e deixou tudo igual.

A comemoração efusiva dos rubro-negros quase terminou em confusão entre os bancos de reservas das equipes. O clima já estava quente dentro de campo, esquentou ainda mais, mas a partida terminou mesmo com o placar em 3 a 3.FICHA TÉCNICAOESTE (SP) 3X3 FLAMENGO

Data-hora: 11/01/2022, às 21h45 (de Brasília)Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)Árbitro: Robson Silva Santos (SP)Assistentes: Danilo Nogueira da Silva (SP) e Igor César Bertozzi (SP)​Gols: Popó (1-0, 6'/1ºT), Tite (2-0 e 3-0, 9' e 16'/1ºT), Victor Hugo (3-1, 9'/2ºT), Mateusão (3-2, 13'/2ºT) e Cassiano (3-3, 45'/2ºT)

Cartão amarelo: Índio, Negueba, Tite e Alan (OES); Mateusão (FLA)Cartão vermelho: Não houve.OESTE (Técnico: Marcondes Paiva)Alê; Matheus Índio (Rodrigo, 23'/2ºT), Favorito, Alan e Luan Vitor; Negueba, Diogo Freitas (Lucas Porto, 23'/2ºT) e Motta; Kauã Jesus, Popó (João Felipe, 32'/2ºT) e Tite

FLAMENGO (Técnico: Luiz Felipe)Bruno; Breno (Samuel, 30'/2ºT), João Victor (Igor Jesus, Intervalo), Otávio e Lucas André (Kayque Soares, Intervalo); Richard; Petterson (Cassiano, 39'/2ºT), Victor Hugo e Pedrinho (Kayke David, Intervalo); Mateusão e Pedro Arthur (Carlos Daniel, 30'/2ºT)