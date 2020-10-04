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Odair se queixa de 'falta de posse' do Flu na etapa final e dispara: 'Isso de 'segurar' o placar não existe'

Técnico vê igualdade em 1 a 1 com o Botafogo como justa no duelo deste domingo, mas dá alerta aos jogadores tricolores: 'Precisamos ficar mais atentos'...
LanceNet

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Publicado em 

04 out 2020 às 14:08

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 14:08

Crédito: Odair exaltou mudança de postura alvinegra (Reprodução/Flu TV
O técnico Odair Hellmann apontou o que fez com que o Fluminense cedesse o empate em 1 a 1 ao Botafogo neste domingo, no Nilton Santos. Em entrevista coletiva online exibida pela Flu TV, o comandante rebateu as críticas a uma postura recuada da sua equipe e exaltou a postura alvinegra.
- Essa história de segura o placar não existe. Trabalhamos para manter a mesma postura do primeiro empo. O Botafogo fez uma substituição colocou dois caras de referência. Esta mudança traz problemas aos adversários. Além disto, a gente não conseguiu manter nossa posse e o que a gente fez na etapa inicial. O empate foi justo pelo que se desenhou na partida - declarou.
Em seguida, o técnico falou sobre o gol sofrido.
- O jogo estava controlado. No momento da falta, o Hudson saiu do campo, ficamos com um jogador a menos. Ele poderia evitar este tipo de situação. Foi um desvio, mas temos de ter atenção sempre nos detalhes. Eles cresceram um pouco na partida. Viemos para vencer, mas acabamos conseguindo o empate - disse.
O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira, às 20h30, contra o Goiás, na Serrinha.

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