Odair lamenta falta de concentração no começo da partida e explica substituições: 'Vou usar todo o grupo'

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Nesta quarta-feira, o Fluminense visitou o RB Bragantino e acabou derrotado por 2 a 1, em uma partida onde novamente saiu atrás do placar. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Odair Hellmann lamentou a falta de concentração da equipe no começo da partida, levando o gol com menos de um minuto de bola rolando e destacou o poder de reação de sua equipe.

- Tem realmente acontecido alguns gols contra a gente, em situações que a gente precisa evitar o mais rápido possível. Entramos pouco concentrados no jogo, tomando o gol no começo da partida. Que bom que conseguimos a reação rápida, se não empata naquele momento iríamos sofrer no jogo, já é o terceiro jogo que saímos atrás do placar. Hoje a gente buscou novamente o empate, rapidamente - analisou o treinador.

Questionado sobre as mudanças durante o jogo, tirando Marcos Paulo e Nenê, o treinador frisou que o uso do elenco será indispensável na maratona de jogos do tricolor no Brasileirão e garantiu que usará todos os jogadores ao longo da competição.

- Vamos precisar do grupo e eu vou usar todo o grupo. Assim como substituí o Marcos Paulo, o Nenê. Também estava pensando em fazer do Evanilson, que vem de uma sequência grande de jogos. Com a sequência que está tendo o campeonato, vai usar todos os jogadores. Vai acontecer. A gente jogou hoje, viaja, joga sábado, volta para o Rio domingo, tem decisão terça, um clássico no sábado. Por isso que eu trabalho da mesma forma com todos, com o mesmo conceito, para que a gente consiga os resultados - completou o treinador.