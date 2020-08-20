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Odair lamenta falta de concentração no começo da partida e explica substituições: 'Vou usar todo o grupo'

Por conta de grande números de jogos do Fluminense no Brasileirão, o treinador justificou as mudanças e garantiu que usará todo o seu elenco durante a competição...
LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2020 às 22:46

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 22:46

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE
Nesta quarta-feira, o Fluminense visitou o RB Bragantino e acabou derrotado por 2 a 1, em uma partida onde novamente saiu atrás do placar. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Odair Hellmann lamentou a falta de concentração da equipe no começo da partida, levando o gol com menos de um minuto de bola rolando e destacou o poder de reação de sua equipe.
- Tem realmente acontecido alguns gols contra a gente, em situações que a gente precisa evitar o mais rápido possível. Entramos pouco concentrados no jogo, tomando o gol no começo da partida. Que bom que conseguimos a reação rápida, se não empata naquele momento iríamos sofrer no jogo, já é o terceiro jogo que saímos atrás do placar. Hoje a gente buscou novamente o empate, rapidamente - analisou o treinador.
Questionado sobre as mudanças durante o jogo, tirando Marcos Paulo e Nenê, o treinador frisou que o uso do elenco será indispensável na maratona de jogos do tricolor no Brasileirão e garantiu que usará todos os jogadores ao longo da competição.
- Vamos precisar do grupo e eu vou usar todo o grupo. Assim como substituí o Marcos Paulo, o Nenê. Também estava pensando em fazer do Evanilson, que vem de uma sequência grande de jogos. Com a sequência que está tendo o campeonato, vai usar todos os jogadores. Vai acontecer. A gente jogou hoje, viaja, joga sábado, volta para o Rio domingo, tem decisão terça, um clássico no sábado. Por isso que eu trabalho da mesma forma com todos, com o mesmo conceito, para que a gente consiga os resultados - completou o treinador.
Com o resultado, o Fluminense permanece com 4 pontos em décimo lugar na tabela. O Tricolor volta aos gramados no próximo sábado, diante do Athletico, no Paraná.

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