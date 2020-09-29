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Odair destaca consistência do Flu e revela blindagem do elenco: 'Tenho convicções e não decido sob pressão'

Criticado pela eliminação da Copa do Brasil, treinador do Tricolor deu a resposta dentro de campo com uma goleada por 4 a 0  sobre o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 23:11

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 23:11
Crédito: Odair rebateu críticas após goleada do Flu (Reprodução/Flu TV
O Fluminense teve uma noite iluminada no Nilton Santos e conseguiu golear o Coritiba, por 4 a 0, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória convincente veio em bom momento para o clube e o técnico Odair Hellmann, que viviam dias de grande pressão pela saída da Copa do Brasil, diante do Atlético-GO. Após a partida, o treinador Tricolor elogiou a capacidade de reação do grupo e revelou ter blindado o elenco das críticas.
–Sou um profissional que me dedico muito e respeito opiniões contrárias. Sou de observar o que está acontecendo, fica atento às críticas, mas costumo blindar o vestiário e os jogadores. Nos momentos mais difíceis dou o abraço, força e confiança para que o jogador se restabeleça. Todos passamos por momentos ruins no esporte e na vida. Poucos fazem isso. Eu faço isso como treinador, nao entrego a cabeça de ninguém, e assim vou continuar sendo aqui e em toda a minha carreira. Chamo a responsabilidade e tento transmitir uma leveza. Não tomo decisão pela cabeça dos outros e por pressão. Erro e acerto como qualquer ser humano mas procuro ter minhas convicções – disse Odair em coletiva na FluTV.
O comandante tricolor também destacou o que chamou de consistência do Flu na partida, além de elogiar o goleiro Muriel, um dos nomes que mais teve a substituição pedida pela torcida.
– Depois da eliminação, o único que restava era dar uma resposta rápida e fazer as coisas melhor do que na partida que perdemos. Foi uma exibição consistente e construímos um bom placar. A equipe toda fez um jogo consistente. Foi segura na fase defensiva e soube aproveitar as chances na fase ofensiva.Dominamos até os 25 do primeiro tempo. Poderíamos ter ampliado o placar e não fizemos. O adversário tentou encontrar formas de sair da marcação. É importante que a equipe esteja equilibrada e consiga dar uma resposta. Depois do segundo gol, o jogo ficou mais leve. As variáveis dentro da partida são normais. Diminuímos bem o espaço de predomínio do adversário. Não só Muriel mas todos os jogadores foram muito bem, os que entraram e os que começaram – concluiu.
O Fluminense volta a campo no próximo domingo, quando retorna ao Nilton Santos para fazer o clássico com o Botafogo, às 11h.

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