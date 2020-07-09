Odair dedica título a vítimas da COVID-19, vê Flu taticamente perfeito e pede bom senso em datas da final

O técnico Odair Hellmann dedicou o título do Fluminense da Taça Rio às vítimas da COVID-19 e aos torcedores do clube. Após a vitória sobre o Flamengo nos pênaltis, o comandante do Tricolor definiu a atuação da equipe como taticamente perfeita. O time das Laranjeiras mais uma vez jogou sob protesto, já que desde o início da pandemia defende que o Campeonato Carioca não deveria ter retornado neste momento.

- Gostaria de oferecer o título a quem perdeu os entes queridos para essa doença horrível. Depois, aos nossos torcedores pelo apoio incondicional nesse momento e em todos da história do clube. Claro que é uma etapa, ainda tem outros jogos. Mas acho que tem uma simbologia muito grande por tudo. Entrando na história tática, acho que foi perfeito. Uma organização defensiva impecável. Hoje conseguimos, além disso, quando recuperamos a posse, saímos em triangulações curtas e buscando espaços nas costas da linha do Flamengo, que joga com a linha alta. As duas formas encaixaram bem. Claro que a equipe cansou no segundo tempo. Meu discurso não vai ser diferente porque vencemos. Seria igual se tivesse sido o contrário. Essa equipe tem oito sessões de treinamentos, quatro jogos em 10 dias. E vai fazer mais dois. Esse é o discurso real e o fato. Jogadores machucados, sentiram o segundo tempo. Eles estão melhor preparados em todos os aspectos.