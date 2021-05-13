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Observado por Porto e Sporting, zagueiro Davi é o novo reforço do Coimbra

O defensor irá disputar o Mineiro Sub-20 pelo Time de Contagem nesta temporada...

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 17:10

LanceNet

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Publicado em 

13 mai 2021 às 17:10
Crédito: Davi já tem sido observado por clubes da Europa e defenderá a equipe da Grande BH-(Divulgação/Coimbra
Defensor, de 19 anos, chega com contrato de um ano. Clube mineiro pode lucrar em venda futura por conta de participar na formação A equipe sub-20 do Coimbra segue se reforçando para a disputa do Mineiro da categoria, que começa neste final de semana. O zagueiro Davi, de 19 anos, assinou com o novo clube nesta terça-feira. O vínculo, que tem caráter de contrato de formação, será válido por um ano. Davi, que iniciou sua formação no futebol paulista, com passagem pela Portuguesa, esteve durante um período de 2020 no futebol português. Na ocasião, ele foi observado por Sporting, atual campeão nacional, e Porto, que seguem monitorando os passos do defensor. Com o contrato de formação, o Coimbra pode lucrar em uma futura venda do jogador. Há expectativa de que Davi já possa fazer sua estreia neste sábado, às 10h, contra o Minas Boca, pela primeira rodada do Mineiro Sub-20.

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