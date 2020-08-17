Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Observado por Odair Hellmann, Daniel Lima renova com o Flu

Cria da base tricolor, lateral participou da pré-temporada e vem chamando a atenção do treinador. Clube segue atrás de reforço para a posição após a saída de Gilberto...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 ago 2020 às 19:50

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 19:50

Crédito: Daniel Lima durante atividade no Fluminense (Fluminense FC
Revelação da base do Fluminense, o lateral direito Daniel Lima, conhecido como Daniel Bolt, renovou contrato com o clube na tarde desta segunda-feira. Aos 21 anos, Daniel integra o elenco do time sub-23 e tinha compromisso com o clube até o final do ano. O novo vínculo vai até dezembro de 2024.
Empresário do jogador, Ulisses Jorge, da UJ Football Talent, esteve ao lado do seu sócio, Danilo Oliveira, no CT do Fluminense e confirmou a negociação.
No começo de 2020, Daniel participou de toda pré-temporada comandada por Odair Hellmann com o grupo principal, mas ainda não fez a sua estreia. Ela estava marcada para o amistoso contra o Botafogo, duas semanas atrás, mas acabou não acontecendo devido ao imbróglio referente à renovação. Daniel chegou a ser convocado, mas foi cortado horas depois.
Com a saída de Gilberto para o Benfica, o Fluminense só conta com Igor Julião para a posição. O clube segue monitorando o mercado visando reforçar a lateral. É possível que, com a renovação, Daniel passe a ganhar oportunidades com Odair Hellmann no Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente morre em confronto com a PM na Serra; ônibus é alvo de ataque
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados