Observado por Odair Hellmann, Daniel Lima renova com o Flu

Crédito: Daniel Lima durante atividade no Fluminense (Fluminense FC

Revelação da base do Fluminense, o lateral direito Daniel Lima, conhecido como Daniel Bolt, renovou contrato com o clube na tarde desta segunda-feira. Aos 21 anos, Daniel integra o elenco do time sub-23 e tinha compromisso com o clube até o final do ano. O novo vínculo vai até dezembro de 2024.

Empresário do jogador, Ulisses Jorge, da UJ Football Talent, esteve ao lado do seu sócio, Danilo Oliveira, no CT do Fluminense e confirmou a negociação.

No começo de 2020, Daniel participou de toda pré-temporada comandada por Odair Hellmann com o grupo principal, mas ainda não fez a sua estreia. Ela estava marcada para o amistoso contra o Botafogo, duas semanas atrás, mas acabou não acontecendo devido ao imbróglio referente à renovação. Daniel chegou a ser convocado, mas foi cortado horas depois.