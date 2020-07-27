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futebol

'O Santos fazia um bom jogo até a expulsão', afirma Jesualdo

Treinador vê 'nível aceitável' na atuação do Peixe neste domingo contra o Novorizontino, mas diz que tentará fazer com que equipe não tenha mais expulsões...

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 22:19

LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2020 às 22:19
Crédito: 'É a segunda vez que acontece isso com a gente aqui', diz o comandante sobre nova expulsão na Arena (Ivan Storti
O técnico Jesualdo Ferreira indicou que saiu da Arena Corinthians com uma dose de alento, mesmo em meio ao revés do Santos para o Novorizontino por 3 a 2, de virada, neste domingo. Em entrevista ao canal Premiere na saída do gramado, o comandante santista destacou o bom desempenho da equipe até a expulsão de Uribe, mas disse que tentará mudar a conduta dos atletas nas divididas.
- Antes da expulsão, o time fazia um jogo muito bom, ganhava e jogava bem, um nível bem aceitável. É a segunda vez que isso acontece com a gente, quando viemos aqui jogar contra o Corinthians foi igual, vamos ver se conseguimos não jogar com dez - e, em seguida, detalhou:
- A partir daí foi fácil (para o Novorizontino), a equipe deles é forte, muito agressiva, e acabou por ser feliz tirando vantagem com um a mais - completou.
Jesualdo falou sobre os lances envolvendo a arbitragem. Primeiramente, Uribe foi expulso por entrar com o pé alto em uma dividida. Em seguida, o árbitro Vinícius Furlan marcou pênalti para o Novorizontino, em lance controverso, pois pelo ângulo da TV, a sensação é de que a bola bateu na cintura de Diego Pituca.
- Não vou comentar muito a arbitragem, não falo de coisas que já passaram, mas não vi o pênalti, a expulsão pareceu um puco exagerada, há quem diga que a bola não bateu na mão - declarou.
O Santos agora volta suas atenções para a sequência do Campeonato Paulista. A equipe encarará nas quartas de final a Ponte Preta.

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