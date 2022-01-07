O que muda no Flamengo com a chegada do técnico Paulo Sousa

A partir desta sexta, com o desembarque de Paulo Sousa no Rio de Janeiro, se inicia uma nova "Era" no Flamengo. O treinador português assinou com duas temporadas com o clube e começa o trabalho no Ninho do Urubu cercado por expectativas. As principais são o retorno dos títulos e do futebol com o "DNA Rubro-Negro". Os desafios e cobranças também serão muitos. Abaixo, o LANCE! traz um panorama do que deve mudar com o início da "Era Paulo Sousa" no Fla!MUDANÇAS NO DEPARTAMENTO DE FUTEBOLA primeira mudança se deve pela chegada da robusta comissão técnica que vem ao Brasil junto com Paulo Sousa. São sete profissionais que chegam ao clube: Manuel Cordeiro (treinador adjunto); Victor Sánchez (auxiliar); Cosimo Cappagli (analista de desempenho); Antonio Gómez e Luis Sala (preparadores físicos); Paulo Grilo (preparador de goleiros); e César Andrade (auxiliar na parte tecnológica). Veja mais sobre as funções e as carreiras de cada um deles aqui!
A chegada destes profissionais forçará a saída de outros. A primeira foi a do preparador de goleiros Wagner Miranda, que trabalhou no Flamengo entre 2005 e 2015 e, posteriormente, retornou ao Ninho do Urubu em 2019. Os preparadores físicos Alexandre Sanz e Rafael Winicki devem ser desligados.FÓRMULA QUE DEU CERTO COM JORGE JESUS
Quando foi à Europa buscar um treinador, o Flamengo tinha como objetivo contratar também uma comissão técnica completa, a fim de "repetir a fórmula" que deu certo em 2019, quando Jorge Jesus foi contratado. Na ocasião, o Mister chegou ao Ninho do Urubu com sete profissionais. Relembre os nomes aqui!
A expectativa é que, assim como Mister, Paulo Sousa consiga blindar e tocar as decisões do departamento de forma profissional ao lado da comissão técnica.
Domênec Torrent, por exemplo, veio acompanhado do auxiliar Jordi Guerrero, do analista Jordi Gris e do preparador físico Julian Jimenez. O mesmo número de profissionais chegou ao Flamengo junto com Rogério Ceni: os auxiliares Charles Hembert e Nelson Simões Júnior e o preparador físico Danilo Augusto.
Já com Renato Gaúcho, veio o auxiliar técnico e braço direita Alexandre Mendes, que o acompanhava no Grêmio. Contudo, outras mudanças ocorreram, como o retorno de Marcelo Salles ao Flamengo e a promoção de Maurício Souza, até então técnico do Sub-20, para auxiliar do grupo principal. MODELO DE JOGO: O QUE ESPERAR?
Outra prioridade de Marcos Braz e Bruno Spindel na procura por um técnico era a compatibilidade das ideias de jogo do profissional com o "DNA rubro-negro". Para saber mais do que Paulo Sousa costuma propor em seus times, o L! ouviu jornalistas portugueses. Veja o que dois profissionais disseram aqui!
O próprio Paulo Sousa, por sua vez, já se declarou como um "romântico", afirmando que gosta que suas equipes sejam "protagonistas em todos os momentos do jogo". E, mais importante para o Flamengo, "sempre com a bola".
Entre as características dos times de Paulo Sousa, está a preferência pelo jogo construído desde a saída de bola com o goleiro - uma das duas posições que o treinador considera fundamental. A outra é a de volante, confirmou o próprio.