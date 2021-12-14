O que esperar de Mario Pineida, lateral emprestado ao Fluminense

Em busca de jogadores experientes na Libertadores, o Fluminense acertou o empréstimo de Mario Pineida, do Barcelona-EQU, por uma temporada. De acordo com o ge, o equatoriano é aguardado nesta semana para fazer os exames físicos e assinar o contrato. Confira a última temporada do lateral e o que esperar dele no elenco tricolor. Aos 29 anos, Mario Pineida tem passagens pelo Panamá-SC, Independiente e Seleção Equatoriana, e ainda não atuou fora do Equador. No Barcelona-EQU desde 2016, o jogador é conhecido pela capacidade de jogar tanto pelo lado direito, como esquerdo, característica que chamou a atenção da diretoria do Fluminense. Nesta temporada, participou de 33 partidas, marcou um gol e deu duas assistências.Em 2021, o lateral quase não esquentou o banco de reservas. Pineida foi titular em todos os duelos do Barcelona pela Libertadores, incluindo nas quartas de final, quando o elenco equatoriano eliminou o Fluminense da competição. No campeonato nacional, também esteve ausente em poucas ocasiões. Desde que foi para o atual clube, o jogador disputou as edições de 2017, 2018, 2020 e 2021 do torneio continental. Outra característica de Pineida é a habilidade defensiva, uma vez que o atleta é reconhecido pela marcação forte. No jogo contra o Flamengo, pela semifinal da Libertadores, a pressão do lateral sobre o adversário foi um dos destaques do time. Durante os 180 minutos da decisão, ele levou a melhor nos duelos e fez boa movimentação no campo adversário. Além disso, criou duas chances e acertou a maioria dos dribles.