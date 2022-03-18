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futebol

O que diz a súmula do clássico sobre a comemoração de Gabigol, do Flamengo

Atacante do Flamengo será julgado pelo TJD/RJ por conta da comemoração do gol contra o Vasco, no último domingo, na partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca...
LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2022 às 15:18

Publicado em 18 de Março de 2022 às 15:18

No último domingo, Gabriel Barbosa marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Vasco, na semifinal do Campeonato Carioca, e comemorou com o tradicional gesto, erguendo os braços e balançando a cabeça. A celebração, contudo, resultou em denúncia do TJD/RJ, que julgará Gabigol por "conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva". Na súmula da partida, o árbitro Felipe da Silva Gonçalves Paulo fez considerações sobre o momento citado.O juiz relatou que objetos foram atirados no gramado durante a comemoração de Gabigol, como um par de tênis e garrafa de água (veja no vídeo abaixo). Na súmula - que é levada em consideração pelo procurador do Tribunal de Justiça Desporitva -, o árbitro não fala em provocação de Gabigol. Confira na íntegra.
- Informo que, aos 41 minutos, durante a comemoração do gol da equipe do Flamengo, foram arremessados um par de tênis e uma garrafa de água para dentro do gramado de jogo. Os objetos vieram da arquibancada onde se encontrava a torcida do Vasco da Gama no Setor Sul, caindo próximo a bandeira de córner, não sendo possível identificar quem arremessou os objetos - relatou o árbitro Felipe da Silva Gonçalves Paulo na súmula do clássico. O artigo 258-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva fala em "provocar o público durante partida, prova ou equivalente', e prevê como pena suspensão de duas a seis partidas. O caso será julgado na segunda-feira, dia 21, portanto Gabigol está à disposição de Paulo Sousa para o clássico de domingo, às 16h.
Nas redes sociais, o atacante do Flamengo ironizou a denúncia. Confira aqui!
Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, o Flamengo enfrenta o Vasco podendo perder até por um gol de diferença para avançar à decisão do Carioca. Já na outra semifinal, Fluminense e Botafogo se enfrentam a partir de segunda-feira.
Crédito: AcomemoraçãodeGabigolcontraoVasco,noMaracanã(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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