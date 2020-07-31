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'O melhor está por vir', escreve Torrent, novo técnico do Flamengo

Novo comandante do Rubro-Negro foi ao Instagram para cativar ainda mais a torcida, que o faz adquirir mais de 150 mil seguidores em poucas horas...

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 15:34

LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2020 às 15:34
Crédito: Reprodução / YouTube
A torcida do Flamengo está em êxtase com o anúncio do novo técnico da equipe, que atende por Domènec Torrent, ex-auxiliar de Pep Guardiola e antigo treinador do New York City FC. O catalão de 58 anos foi anunciado, oficialmente, nesta sexta-feira, após assinar contrato até dezembro de 2021.E, além de um vídeo publicado primeiramente pela FlaTV (YouTube), em que aparece exibindo a camisa do Flamengo e projetando mais títulos, Torrent foi ao seu perfil no Instagram e deu o seguinte recado:
- O melhor está por vir - escreveu o treinador. No vídeo citado acima, Dome arranha no português e também se diz "muito feliz por fazer parte desta grande Nação":
- Olá, Sou Domènec, estou muito feliz por fazer parte desta grande Nação, vamos buscar por ganhar títulos e nos vemos em breve. Muito obrigado.Em poucas horas, o perfil de Torrent no Instagram, impulsionado pela potência dos rubro-negros nas redes sociais, pulou de cerca de 4 mil seguidores para 167 mil (até o horário desta publicação).
Domènec Torrent é esperado no Rio de Janeiro nos próximos dias para iniciar os trabalhos do Ninho do Urubu. A tendência é que o substituto de Jorge Jesus esteja à beira do gramado na estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro, dia 9 de agosto, contra o Atlético-MG, no Maracanã. Por ora, os treinos seguem sob o comando de Maurício Souza, técnico do sub-20.

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