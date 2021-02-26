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futebol

O goleador do Octa! Veja os cinco gols mais bonitos de Gabigol no Brasileiro

Camisa 9 foi o artilheiro do Flamengo no Brasileirão, conquistado pelo clube pela oitava vez...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 01:56

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 01:56
Assim como em 2019, Gabigol terminou a temporada 2020 como o artilheiro do Flamengo, com 27 gols, sendo 14 no Campeonato Brasileiro, encerrado com o Octa do Rubro-Negro no Morumbi, mesmo com a derrota para o São Paulo, por 2 a 1, nesta quinta-feira.
Em parceira com o LANCE!, a Dugout destacou os cinco gols mais bonitos de Gabi ao longo da vitoriosa campanha no Brasileirão, encerrada com 21 vitórias, oito empates e nove derrotas, sendo que o atacante foi o principal marcador do Rubro-Negro na competição. Assista aos gols no vídeo acima.
+ Veja mais notícia do Flamengo, octacampeão brasileiro!
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