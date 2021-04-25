'O elenco e a chegada do treinador mudaram estilo de jogo do Vasco', diz Ricardo Graça

Crédito: Reprodução/Vasco TV

O zagueiro Ricardo Graça não esconde que o trabalho do técnico Marcelo Cabo tem feito mudanças gradativas no Vasco. Em entrevista coletiva após a vitória cruz-maltina sobre o Resende, por 3 a 1, o defensor apontou onde a equipe evoluiu.

- Acho que mudamos nossa forma de jogar. Somos um time que além de propor o jogo, tem um contra-ataque muito bom - e, em seguida, destacou:

- Chegaram as contratações, que estão indo muito bem, estão fazendo a diferença. O elenco e chegada do novo treinador, com certeza, mudaram nosso estilo de jogo. Temos tudo para crescer nesse ano - completou.O camisa 36 também valorizou Germán Cano, que se tornou o artilheiro estrangeiro do Vasco no século XXI.