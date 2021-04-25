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'O elenco e a chegada do treinador mudaram estilo de jogo do Vasco', diz Ricardo Graça

Defensor vê progressos na equipe cruz-maltina sob o comando de Marcelo Cabo, destaca reforços e valoriza Germán Cano: 'Os gols dele nos ajudam ali na defesa'...

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 15:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 abr 2021 às 15:13
Crédito: Reprodução/Vasco TV
O zagueiro Ricardo Graça não esconde que o trabalho do técnico Marcelo Cabo tem feito mudanças gradativas no Vasco. Em entrevista coletiva após a vitória cruz-maltina sobre o Resende, por 3 a 1, o defensor apontou onde a equipe evoluiu.
- Acho que mudamos nossa forma de jogar. Somos um time que além de propor o jogo, tem um contra-ataque muito bom - e, em seguida, destacou:
- Chegaram as contratações, que estão indo muito bem, estão fazendo a diferença. O elenco e chegada do novo treinador, com certeza, mudaram nosso estilo de jogo. Temos tudo para crescer nesse ano - completou.O camisa 36 também valorizou Germán Cano, que se tornou o artilheiro estrangeiro do Vasco no século XXI.
- Ele é um cara excepcional, que trabalha muito. Sou um dos primeiros que chegam, mas ele já tá trabalhando. É um cara diferenciado, com um toque na bola decide uma partida. Fico feliz de estar do lado dele, jogando junto. Com ele fazendo os gols, ajuda a gente lá na defesa.

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