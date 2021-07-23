O doido chegou! Lisca é apresentado no Vasco de olho acesso: 'Que nós vamos enlouquecer... nós vamos'

Crédito: Lisca assinou contrato até o final deste ano com o Vasco (Vitor Brügger/Vasco

Ele chegou. O técnico Lisca, de 48 anos, foi apresentado como novo treinador do Vasco na manhã desta sexta-feira. Entre promessas de trabalho intenso e convocação de união entre clube e torcida, ele brincou com o apelido de "Doido". Não garantiu nada, mas deixou no ar que, caso o acesso à Série A seja obtido, ficarão todos, no mínimo, empolgados.- A maior doideira é trabalho, valorização. Trazer os jogadores nesse espírito, nessa linha. Se a gente subir, vamos ver, mas que nós vamos enlouquecer... nós vamos. A competição tem muitos pretendentes, não temos que temê-los, temos que respeitá-los. Mas temos esse objetivo forte que é o acesso. São quatro campeões. Nosso objetivo principal é esse - resumiu o substituto de Marcelo Cabo.

O último trabalho de Lisca foi no América-MG. Ele, inclusive, fez agradecimento pessoal a jogadores do Coelho durante a entrevista. O contrato do novo comandante vai até dezembro, mas ele disse viver a grande oportunidade de sua carreira.

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- Com certeza, esta é a maior oportunidade da minha carreira. Vejo não como um desafio, mas uma oportunidade. Essa é uma diretriz da minha carreira. Nunca cheguei num clube confortavelmente. Sempre vi como oportunidade. Temos uma oportunidade ímpar de levar o Vasco à Série A. Hoje, na Série B, temos um valor. Na Série A, teremos outro valor - explicou, antes de seguir:

- O clube, na A, tem outros investimentos. Somos ativos, precisamos valorizar a nossa empresa para sermos valorizados. Claro que teremos compromissos muito grandes de subir o Vasco. Mas não pode ser pressão, sim motivação. É um momento difícil, mas nesse momento é que crescemos e mostramos valor. Com certeza a nível de torcida e dimensão. Eu gostaria de agradecer a Diego, Messias, Ale, Rodolfo. Se estou aqui é muito de vocês - finalizou Lisca, citando os atletas do clube mineiro.