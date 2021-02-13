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Números indicam o que pode ser decisivo para o Flamengo ser octa

Rubro-Negro pode ser campeão se vencer as duas próximas rodadas. Para isso, será essencial calibrar a pontaria de seu trio ofensivo, principalmente. Veja e compare números...

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 06:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 fev 2021 às 06:50
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo viu o término da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro alimentar as expectativas pelo título como não se via há dias. A distância para o Internacional (líder) é de um ponto e, como ainda haverá confronto direto, permite que o Rubro-Negro seja campeão caso vença os dois próximos jogos. Para isso, será essencial calibrar a pontaria e ser letal nesta linha de chegada.Ainda sem assumir a liderança nesta edição, o Flamengo pode dar o "bote" na hora certa. As oportunidades têm sido criadas em profusão, tanto que a média por jogo já supera a da campanha do Brasileiro de 2019, por exemplo. Resta acertar o pé nas oportunidades dentro da área.
+ Novo manto vindo aí: confira a evolução das camisas 1 do Fla no século
TRIO É APOSTA PARA DECIDIR
O mantra é pensar "jogo a jogo", conforme destacou Arrascaeta. E será essencial para o Fla que o uruguaio, Bruno Henrique e Gabigol, sobretudo, já que é quem mais desperdiça chances no Brasileirão, acentuem a sua efetividade neste período de "gás final".
Em parceira com a nossa reportagem, o Sofascore também disponibilizou números atuais de conversão de chances de Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabi em comparação aos deles próprios em 2019, o ano quase perfeito para o Flamengo. Veja abaixo:
CHANCES DE TÍTULO E TABELA
Depois do tropeço do líder (derrota para o Sport, na quarta-feira), as chances de título para o Fla aumentaram para 40%, de acordo com o matemático Tristão Garcia (via site Infobola). O Inter está com 54%. Veja mais aqui.
+ Fla na cola do Inter: confira a tabela completa do Brasileirão
E, agora, em busca de assumir a liderança e aumentar ainda mais as chances de título, o Flamengo volta a campo neste domingo, às 16h (de Brasília), para encarar o Corinthians, no Maracanã. A partida será válida pela 36ª rodada do Brasileirão e terá transmissão em Tempo Real do L!.

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