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futebol

Núbia pede liberação do Fluminense e vai reforçar o time feminino do Flamengo

Tricolor não tem contratos profissionais com as atletas e, portanto, não consegue impedir as saídas; zagueira tem 17 anos e fez 41 jogos no Flu...

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 14:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2021 às 14:47
Crédito: Adriano Fontes/CBF
A zagueira Núbia está de saída do Fluminense e vai reforçar o time feminino do Flamengo. Nesta quarta-feira, o clube tricolor anunciou através do site oficial a liberação da jogadora de 17 anos, que realizou a última partida contra a Ferroviária (SP), no dia 20 de agosto, pelo Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18.
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Núbia chegou ao Flu no início do projeto do futebol feminino, em 2019, quando o clube fechou uma parceria com o Daminhas da Bola. A defensora disputou 41 partidas e tem convocações para a Seleção Brasileira Sub-17 e Sub-20.
Veja a tabela do Brasileirão
​Em nota, o Fluminense agradeceu Núbia "pelo empenho e dedicação ao Time de Guerreiras, lhe desejando sucesso na continuidade da carreira". A zagueira é mais uma a deixar o clube recentemente, se juntando a Tarciane, que foi para o Corinthians, Letícia Ferreira, saindo para o PSV, da Holanda, e Lara Dantas, que foi estudar nos Estados Unidos.
Como não tem contratos profissionais com as jogadoras, o Fluminense não consegue impedir as saídas ou oferecer melhoras nos contratos. O Flamengo, por exemplo, tem o time feminino em parceria com a Marinha.

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