Núbia pede liberação do Fluminense e vai reforçar o time feminino do Flamengo

Crédito: Adriano Fontes/CBF

A zagueira Núbia está de saída do Fluminense e vai reforçar o time feminino do Flamengo. Nesta quarta-feira, o clube tricolor anunciou através do site oficial a liberação da jogadora de 17 anos, que realizou a última partida contra a Ferroviária (SP), no dia 20 de agosto, pelo Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18.

+ Kayky é mais um! Relembre joias de Xerém que deixaram o Fluminense nos últimos anos

Núbia chegou ao Flu no início do projeto do futebol feminino, em 2019, quando o clube fechou uma parceria com o Daminhas da Bola. A defensora disputou 41 partidas e tem convocações para a Seleção Brasileira Sub-17 e Sub-20.

Veja a tabela do Brasileirão

​Em nota, o Fluminense agradeceu Núbia "pelo empenho e dedicação ao Time de Guerreiras, lhe desejando sucesso na continuidade da carreira". A zagueira é mais uma a deixar o clube recentemente, se juntando a Tarciane, que foi para o Corinthians, Letícia Ferreira, saindo para o PSV, da Holanda, e Lara Dantas, que foi estudar nos Estados Unidos.