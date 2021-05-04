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Novos uniformes passarão pelo Conselho no dia 7; Fluminense e Umbro já preparam lançamento

Modelos 1 e 2 de jogo foram bastante elogiados pelos conselheiros que já viram e devem ser aprovados sem problemas na votação...
LanceNet

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Publicado em 

04 mai 2021 às 14:35

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 14:35

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Os novos uniformes de jogo da segunda linha da parceria entre Fluminense e Umbro passarão pelo aceite do Conselho Deliberativo no próximo dia 7, em uma reunião virtual. A votação será mera formalidade, já que as camisas 1 e 2 agradaram quem já teve a oportunidade de ver. Ainda não há data definitiva para o lançamento oficial, mas os preparativos começam a ser feitos.
O novo modelo homenageará os 115 anos do primeiro título do clube, o Carioca de 1906. A camisa tricolor terá gola redonda, enquanto a branca terá gola “V” com detalhes em verde e grená, também presentes nas bordas das mangas. As informações foram divulgadas por "ge" e "O Globo".
Os conselheiros puderam ver os uniformes pela primeira vez durante a última semana. Por conta da pandemia, os modelos ficaram em exposição no Salão Nobre da Laranjeiras e a visitação foi com horário marcado. A ideia é que o lançamento seja ainda em maio. Já foi realizado o ensaio fotográfico, com Fred e Luccas Claro representando a equipe masculina e Luiza Travassos e Tarciane pelo feminino.
Na semana passada, o clube já começou a vender as peças da linha de treino e viagem nas lojas oficiais e pela internet. Os preços vão de R$ 159,90 a R$ 329,90. Este é o segundo lançamento da parceria entre Fluminense e Umbro.

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