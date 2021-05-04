Novos uniformes passarão pelo Conselho no dia 7; Fluminense e Umbro já preparam lançamento

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Os novos uniformes de jogo da segunda linha da parceria entre Fluminense e Umbro passarão pelo aceite do Conselho Deliberativo no próximo dia 7, em uma reunião virtual. A votação será mera formalidade, já que as camisas 1 e 2 agradaram quem já teve a oportunidade de ver. Ainda não há data definitiva para o lançamento oficial, mas os preparativos começam a ser feitos.

O novo modelo homenageará os 115 anos do primeiro título do clube, o Carioca de 1906. A camisa tricolor terá gola redonda, enquanto a branca terá gola “V” com detalhes em verde e grená, também presentes nas bordas das mangas. As informações foram divulgadas por "ge" e "O Globo".

Os conselheiros puderam ver os uniformes pela primeira vez durante a última semana. Por conta da pandemia, os modelos ficaram em exposição no Salão Nobre da Laranjeiras e a visitação foi com horário marcado. A ideia é que o lançamento seja ainda em maio. Já foi realizado o ensaio fotográfico, com Fred e Luccas Claro representando a equipe masculina e Luiza Travassos e Tarciane pelo feminino.