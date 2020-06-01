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Novo teste: Flamengo anuncia resultado negativo para a COVID-19 em jogadores e comissão técnica

'O Clube reforça que trabalha em acordo com o protocolo da Ferj para conceder a biossegurança necessária no Departamento de Futebol', comunicou o Rubro-Negro...
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Publicado em 

01 jun 2020 às 17:31

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 17:31

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Assim como na semana passada, o Flamengo se reapresentou em uma segunda-feira, no Ninho do Urubu, e, antes de ir a campo para realizar as atividades propostas, jogadores e membros da comissão técnica foram submetidos a testes rápidos relacionados ao novo coronavírus. O clube informou que todos tiveram resultado negativo para a COVID-19.
- O Clube de Regatas do Flamengo informa que todos os atletas e colaboradores da comissão técnica testaram negativo no exame semanal de coronavírus, realizado nesta segunda-feira (01.06), no CT. O Clube reforça que trabalha em acordo com o protocolo da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) para conceder a biossegurança necessária no Departamento de Futebol - externa o comunicado oficial do Fla.O Clube de Regatas do Flamengo informa que todos os atletas e colaboradores da comissão técnica testaram negativo no exame semanal de coronavírus, realizado nesta segunda-feira (01.06), no CT. pic.twitter.com/vV6u3lmg0i— Flamengo (@Flamengo) June 1, 2020 Os jogadores do Flamengo tiveram folga no último fim de semana, como ocorreu nos dias 23 e 24 de maio. Os testes semanais vão de encontro ao protocolo elaborado pelo clube, que visa o retorno breve dos jogos.
Cabe destacar ainda que três jogadores do Flamengo chegaram a testar positivo para o novo coronavírus, quando o clube, no início de maio, revelou que 38 dos 293 funcionários (incluindo atletas) testados estavam com a doença. Após o isolamento, houve a recuperação.
Além disso, o Flamengo afirma estar trabalhando com grupos divididos no CT.E MAIS:LANCE! Espresso: Há tempo para evitar a volta precoce do futebolCOVID-19: clubes e Ferj rebatem parecer contrário à volta, e país passa de meio milhão de infectadosEm nota, clubes e FERJ reiteram apoio a profissionais médicos e questionam notificação da CREMERJ E MAIS:

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