Novo teste: Flamengo anuncia resultado negativo para a COVID-19 em jogadores e comissão técnica

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Assim como na semana passada, o Flamengo se reapresentou em uma segunda-feira, no Ninho do Urubu, e, antes de ir a campo para realizar as atividades propostas, jogadores e membros da comissão técnica foram submetidos a testes rápidos relacionados ao novo coronavírus. O clube informou que todos tiveram resultado negativo para a COVID-19.

- O Clube de Regatas do Flamengo informa que todos os atletas e colaboradores da comissão técnica testaram negativo no exame semanal de coronavírus, realizado nesta segunda-feira (01.06), no CT. O Clube reforça que trabalha em acordo com o protocolo da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) para conceder a biossegurança necessária no Departamento de Futebol - externa o comunicado oficial do Fla.O Clube de Regatas do Flamengo informa que todos os atletas e colaboradores da comissão técnica testaram negativo no exame semanal de coronavírus, realizado nesta segunda-feira (01.06), no CT. pic.twitter.com/vV6u3lmg0i— Flamengo (@Flamengo) June 1, 2020 Os jogadores do Flamengo tiveram folga no último fim de semana, como ocorreu nos dias 23 e 24 de maio. Os testes semanais vão de encontro ao protocolo elaborado pelo clube, que visa o retorno breve dos jogos.

Cabe destacar ainda que três jogadores do Flamengo chegaram a testar positivo para o novo coronavírus, quando o clube, no início de maio, revelou que 38 dos 293 funcionários (incluindo atletas) testados estavam com a doença. Após o isolamento, houve a recuperação.