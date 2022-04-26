Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Novo técnico do Manchester United quer contar com Andreas Pereira

Meia atuou com Erik ten Hag no PSV e está em fim de contrato com o Flamengo...

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 09:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2022 às 09:17
Andreas Pereira deve ser aproveitado pelo Manchester United na próxima temporada caso o Flamengo não exerça a opção de compra do atleta, segundo a "ESPN". A chegada de Erik ten Hag, com quem trabalhou no PSV, pode dar nova vida ao meia nos Red Devils.As informações indicam que John Murtough, diretor de futebol do clube inglês, entrou em contato com o atleta para avisar que o comandante holandês estaria interessados nos serviços do jogador. O clube da Premier League deve perder Paul Pogba para a próxima temporada.
> Veja a tabela da Premier League
No Flamengo, há dúvidas com relação a permanência de Andreas Pereira no Rio de Janeiro. Após um início muito bom, o atleta ficou marcado pelo erro decisivo na final da Libertadores diante do Deyverson, que marcou o gol do título do Palmeiras no torneio.
Na atual temporada, o meia não tem sido titular absoluto da equipe de Paulo Sousa. No Campeonato Brasileiro, o atleta foi titular em apenas um dos quatro jogos realizados. A equipe do Ninho do Urubu fez 24 jogos no ano e Pereira começou como titular em 10 confrontos.
Crédito: AndreasPereirapodeternovachancecomacamisadoManchesterUnited(Foto:PAULELLIS/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo manchester united
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lançamento da Taça EDP na Rede Gazeta
Taça EDP das Comunidades chega à sua nona edição em 2026
Eliélson Amorim Santana, homem que matou irmão e atirou contra o sobrinho em Linhares
Homem mata irmão e atira contra sobrinho em Linhares
Unidade do Senac de Cachoeiro de Itapemirim
Senac abre vagas em cursos de qualificação no Sul do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados