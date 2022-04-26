Novo técnico do Manchester United quer contar com Andreas Pereira

Andreas Pereira deve ser aproveitado pelo Manchester United na próxima temporada caso o Flamengo não exerça a opção de compra do atleta, segundo a "ESPN". A chegada de Erik ten Hag, com quem trabalhou no PSV, pode dar nova vida ao meia nos Red Devils.As informações indicam que John Murtough, diretor de futebol do clube inglês, entrou em contato com o atleta para avisar que o comandante holandês estaria interessados nos serviços do jogador. O clube da Premier League deve perder Paul Pogba para a próxima temporada.

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No Flamengo, há dúvidas com relação a permanência de Andreas Pereira no Rio de Janeiro. Após um início muito bom, o atleta ficou marcado pelo erro decisivo na final da Libertadores diante do Deyverson, que marcou o gol do título do Palmeiras no torneio.

Na atual temporada, o meia não tem sido titular absoluto da equipe de Paulo Sousa. No Campeonato Brasileiro, o atleta foi titular em apenas um dos quatro jogos realizados. A equipe do Ninho do Urubu fez 24 jogos no ano e Pereira começou como titular em 10 confrontos.