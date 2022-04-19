Novo reforço! Goleiro Saulo garante estar 'pronto' para defender a Chapecoense

Aos 36 anos, o goleiro Saulo foi contratado pela Chapecoense e, é uma das apostas da diretoria para dar segurança ao sistema defensivo de Gilson Kleina.
Após brilhar nas últimas temporadas no futebol paulista, o arqueiro chega disposto a entregar ao máximo no Verdão do Oeste e brigar pela vaga.
‘Já joguei Série A e B. Série A do campeonato italiano também. Estava em clube menores por opção. Ferroviária é um time que dá boa estrutura para nós e eu acreditei no projeto. Venho de um Campeonato Paulista onde o nível é muito alto. Provavelmente um dos mais importante do Brasil. E eu estou pronto para defender a camisa da Chapecoense’, declarou na coletiva.
Regularizado
Inscrito no BID da CBF, Saulo fica na Chapecoense até o término da Série B, marcado para o dia 30 de novembro.