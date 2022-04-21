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futebol

Novo reforço! Fabinho explica a escolha pelo Sport

Volante é mais uma opção para o técnico Gilmar Dal Pozzo utilizar na disputa da Série B...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2022 às 10:19

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 10:19

O Sport confirmou a chegada do volante Fabinho, que chega por empréstimo do Botafogo e vai ajudar o Leão a tentar uma volta à elite do futebol nacional.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Em sua apresentação, o novo camisa 7 explicou o motivo de escolher o Sport, que disputa a Série B.
‘Essa escolha não foi difícil. Tive realmente outras propostas, tanto da Série A quanto da Série B. E a escolha de vir foi uma escolha que acredito ser acertada. Sou movido a desafios. Todos os clubes que cheguei eu sempre tive desafios, e talvez os clubes também estavam naquele momento de redenção. Então estou acostumado’, declarou.
Calendário
O Sport de Fabinho volta a campo no fim de semana, quando encara o Criciúma, pela 3ª rodada da Série B. O jogo será no Heriberto Hulse.
Crédito: AndersonStevens/Sport

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