Novo reforço! Fabinho explica a escolha pelo Sport

O Sport confirmou a chegada do volante Fabinho, que chega por empréstimo do Botafogo e vai ajudar o Leão a tentar uma volta à elite do futebol nacional.

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Em sua apresentação, o novo camisa 7 explicou o motivo de escolher o Sport, que disputa a Série B.

‘Essa escolha não foi difícil. Tive realmente outras propostas, tanto da Série A quanto da Série B. E a escolha de vir foi uma escolha que acredito ser acertada. Sou movido a desafios. Todos os clubes que cheguei eu sempre tive desafios, e talvez os clubes também estavam naquele momento de redenção. Então estou acostumado’, declarou.

Calendário

O Sport de Fabinho volta a campo no fim de semana, quando encara o Criciúma, pela 3ª rodada da Série B. O jogo será no Heriberto Hulse.