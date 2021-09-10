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Novo reforço do Botafogo, lateral Rafael chega ao Rio já vestindo a camisa alvinegra

Jogador ex-Fluminense e Manchester United desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada desta sexta-feira...
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Publicado em 

10 set 2021 às 09:02

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 09:02

Crédito: Divulgação/Twitter Botafogo
Novo reforço do Botafogo para a sequência da Série B, Rafael desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada desta sexta-feira. O jogador, que receberá o número 7 do Glorioso, já vestia a camisa alvinegra em sua chegada ao Aeroporto Antônio Carlos Jobim.Veja a tabela da Série B
Anunciado na última quarta-feira como reforço do Glorioso, o jogador ex-Fluminense e Manchester United já vestia um modelo retrô da camisa de Garrincha, com o mesmo número que irá usar, ao ser recepcionado no aeroporto. Em sua chegada no Aeroporto do Galeão, Rafael concedeu uma rápida entrevista para os canais do Botafogo, e brincou sobre sua longa viagem até o Rio de Janeiro.
- Rapaziada, eu estou bêbado de cansado. Dezesseis horas de viagem, mas o bom é que dá para falar com a rapaziada toda aí. Tamo junto - disse Rafael ainda no aeroporto.
Revelado pelo Fluminense, Rafael obteve destaque no Manchester United, e ainda atuou por equipes como Lyon, da França, e Istanbul Basaksehir, da Turquia. O jogador de 31 anos é considerado uma peça-chave no projeto do Botafogo para voltar à elite do futebol brasileiro.

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