Novo reforço da Chapecoense, Jonathan valoriza oportunidade

A Chapecoense teve semana movimentada e anunciou reforços perto da estreia da Série B. A equipe anunciou o atacante Jonathan, de 22 anos, como um dos nomes que ajudarão a equipe na campanha do torneio brasileiro.

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O jogador chega do Athletico-PR e ressaltou a oportunidade.

'Muito feliz e motivado com esse novo desafio na minha carreira. É uma grande oportunidade de poder mostrar meu futebol e ajudar a Chape a conseguir alcançar os objetivos', disse.

O atleta estava no Avaí antes de chegar ao Furacão. Na temporada de 2021 realizou 43 jogos e balançou as redes sete vezes, inclusive na Série B.

Jonathan acumula passagem também pelas categorias de base do Internacional.

O atacante destacou a expectativa em defender a Chapecoense.

'Chego para ajudar o clube, dar o meu máximo e a expectativa é de fazer uma boa temporada, para ajudar a equipe, com gols e como mais for necessário', finalizou