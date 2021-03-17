Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Novo presidente, Joan Laporta toma posse no Barcelona e fala sobre Messi: 'Farei o possível para ele ficar'
futebol

Novo presidente, Joan Laporta toma posse no Barcelona e fala sobre Messi: 'Farei o possível para ele ficar'

Espanhol de 58 anos esteve à frente do clube por dois mandatos, entre 2003 e 2010, e foi o responsável pela chegada de Ronaldinho Gaúcho. Nova missão é convencer Messi a ficar...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 16:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mar 2021 às 16:32
Crédito: LLUIS GENE/AFP
Eleito presidente do Barcelona no último dia 7, Joan Laporta tomou posse nesta quarta-feira com uma grande missão: convencer Lionel Messi a continuar no clube na próxima temporada. Com vínculo somente até junho, o argentino tem o futuro indefinido, mas viu o novo mandatário falar sobre o seu desejo.
A cerimônia contou com a presença de jogadores de várias modalidades do clube. Por parte do futebol, o zagueiro Gerard Piqué e o lateral Sergi Roberto, além de Messi, estiveram presentes. O técnico Ronald Koeman também esteve no local, e ouviu de Laporta que ele tem a "confiança" da direção.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados