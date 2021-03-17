Novo presidente, Joan Laporta toma posse no Barcelona e fala sobre Messi: 'Farei o possível para ele ficar'

Eleito presidente do Barcelona no último dia 7, Joan Laporta tomou posse nesta quarta-feira com uma grande missão: convencer Lionel Messi a continuar no clube na próxima temporada. Com vínculo somente até junho, o argentino tem o futuro indefinido, mas viu o novo mandatário falar sobre o seu desejo.

A cerimônia contou com a presença de jogadores de várias modalidades do clube. Por parte do futebol, o zagueiro Gerard Piqué e o lateral Sergi Roberto, além de Messi, estiveram presentes. O técnico Ronald Koeman também esteve no local, e ouviu de Laporta que ele tem a "confiança" da direção.