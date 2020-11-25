AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Novo presidente do Botafogo, Durcesio Mello revela otimismo com S/A: 'Está bem encaminhada'
futebol

Novo presidente do Botafogo, Durcesio Mello revela otimismo com S/A: 'Está bem encaminhada'

Mandatário do Alvinegro para o quadriênio 2021-2024 não dá prazos, mas garante que torcedores poderão investir no projeto de profissionalização do futebol...

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 01:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 nov 2020 às 01:09
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O projeto de clube-empresa é uma das pautas mais citadas nos bastidores do Botafogo. Durcesio Mello, presidente eleito para o quadriênio 2021-2024 em pleito realizado nesta terça-feira na sede de General Severiano, afirma que trata o possível profissionalismo do departamento de futebol do Alvinegro com um tom de otimismo.
- Não vou falar de data, porque já falei e me dei mal. Acredito que está bem encaminhada e tem modelo que torcedor vai poder ser sócio. Essa é a cereja do bolo. Estamos trabalhando com fundos estrangeiros, que comprariam 51% e os outros 49% podem ficar para investidores como eu, você ou quem quiser botar R$ 100 ou R$ 1.000. No futuro vai ganhar com dividendos - afirmou.
No que diz respeito à atual gestão, Durcesio garantiu que já escolheu um nome para participar da diretoria, mas preferiu não revelar.
- Escolhi o VP de Remo e o VP de Esportes Gerais. Esses já estão escolhidos, são os únicos, mas prefiro não falar os nomes - garantiu.
Os irmãos Moreira Salles também outros elementos essenciais para o futuro do Botafogo. Durcesio Mello afirmou que vai procurar ter contato direto com os donos do espaço do futuro centro de treinamento do clube.
- Vou falar com os Moreira Salles brevemente. São a solução para base e CT. Quero fazer rápido é devolver o CT para eles, que acabarão a obra e vão manter o CT por cinco anos. Esse é o maior presente de Natal que podemos receber. Um CT de primeiro mundo, um dos três tops do Brasil. Eles estão querendo fazer isso para nós - analisou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador capixaba refez comunicado sobre reunião de articulação política com o PL
Após PL negar acordo, Do Val diz que reunião apenas discutiu cenários para 2026
Espanha x Áustria
Finalista da Copa masculina, Espanha pode "unificar" títulos mundiais
Imagem de destaque
Campanha pede à Fifa Copa do Mundo sem publicidade de refrigerante

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados