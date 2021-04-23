Novo padrão confirmado: Vasco de 2021 tem reforços mais velhos e poucos jovens com espaço

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

A expectativa já era de que, apesar da utilização de jovens nas duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, a equipe envelhecesse para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, com o Vasco sem chance de título do Estadual, é possível confirmar a previsão. O time já é mais velho que o da última temporada.O novo goleiro titular, Vanderlei, tem dois anos a mais que o dono da camisa 1 na temporada passada, Fernando Miguel; a zaga também tem mais idade só com a contratação de Ernando; Marquinhos Gabriel, meia central do time de Marcelo Cabo, é cinco anos mais velho do que Benítez era quando foi contratado.

Fora que, agora, as pontas têm um jogador de 28 anos: Morato acrescenta experiência a uma disputa antes restrita a jogadores que, por vezes, nem 20 anos tinham. Mas outro reflexo da construção de um elenco mais velho passa pelos reforços. A média de idade dos jogadores que chegaram a São Januário subiu quase três anos.

-> Confira a tabela do Campeonato Carioca

Idade dos reforços quando contratados para a temporada 2021Vanderlei, 37 anosErnando, 32 anosZeca, 26 anosRomulo, 30 anosMarquinhos Gabriel, 30 anosMorato, 28 anos anosLéo Jabá, 22 anos

Média: 29,28

Idade dos reforços quando contratados para a temporada 2020:Neto Borges, 23 anosJadson, 28 anosMarcelo Alves, 22 anosLéo Matos, 34 anosBenítez, 25 anosGil, 29 anosCarlinhos, 26 anosCano, 31 anosYgor Catatau, 25 anosGuilherme Parede, 24 anosGustavo Torres, 24 anos

Média: 26,45