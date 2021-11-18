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futebol

'Novo Hakimi' é alvo de interesse de gigantes da Europa

Nouassir Mazraoui, lateral direito do Ajax, é pretendido por Real Madrid, Manchester City e outras potências do Velho Continente. Contrato do atleta com o Ajax encerra em 2022...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2021 às 13:34

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 13:34

Nouassir Mazraoui, lateral do Ajax, é alvo de interesse de grandes clubes da Europa, segundo a "ESPN". O "novo Hakimi" tem contrato com o clube holandês até o fim da atual temporada, mas está na mira de Real Madrid, Manchester City, Arsenal, Bayern e clubes italianos.Na atual temporada com a camisa do clube holandês, o ala pela direita vem se destacando pelo ímpeto ofensivo. Em 11 partidas disputadas na Eredivisie, o camisa 12 já anotou quatro gols, contribuiu com duas assistências e vem se mantendo saudável após dois anos enfrentando diferentes lesões.
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Apesar do bom momento, Mazraoui não é convocado para defendor o Marrocos desde 2020. Por conta de divergências entre o atleta e o técnico Vahid Halilhodžić, o lateral não participou de nenhum dos seis jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo.
Uma vez que o vínculo do ala com o Ajax se encerra em 2022, o jogador estará livre para assinar um pré-contrato com uma nova equipe a partir de janeiro. O marroquino também tem a chance de explorar mais o mercado e ver as alternativas que irão surgir até a janela de transferências do verão europeu.
Crédito: LateralmarroquinoéalvodeinteressedeclubesdaEuropa(Foto:Reprodução/Instagram

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