'Novo Hakimi' é alvo de interesse de gigantes da Europa

Nouassir Mazraoui, lateral do Ajax, é alvo de interesse de grandes clubes da Europa, segundo a "ESPN". O "novo Hakimi" tem contrato com o clube holandês até o fim da atual temporada, mas está na mira de Real Madrid, Manchester City, Arsenal, Bayern e clubes italianos.Na atual temporada com a camisa do clube holandês, o ala pela direita vem se destacando pelo ímpeto ofensivo. Em 11 partidas disputadas na Eredivisie, o camisa 12 já anotou quatro gols, contribuiu com duas assistências e vem se mantendo saudável após dois anos enfrentando diferentes lesões.

> Veja a tabela da Champions League

Apesar do bom momento, Mazraoui não é convocado para defendor o Marrocos desde 2020. Por conta de divergências entre o atleta e o técnico Vahid Halilhodžić, o lateral não participou de nenhum dos seis jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Uma vez que o vínculo do ala com o Ajax se encerra em 2022, o jogador estará livre para assinar um pré-contrato com uma nova equipe a partir de janeiro. O marroquino também tem a chance de explorar mais o mercado e ver as alternativas que irão surgir até a janela de transferências do verão europeu.