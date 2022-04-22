'Novo Haaland' está próximo de ser anunciado pelo Dortmund

Karim Adeyemi, atacante do RB Salzburg, está próximo de ser contratado pelo Borussia Dortmund, segundo o "Sport1". O jovem de 20 anos, tratado como "novo Haaland", irá assinar o vínculo por cinco temporadas após a grande ano com a equipe austríaca.A contratação irá girar em torno dos 38 milhões de euros (R$ 191 milhões), mas o valor pode chegar a 41 milhões de euros (R$ 206 milhões) com variáveis. Nesses valores, o atacante irá se tornar a contratação mais cara da história do clube aurinegro.
A joia chega com a missão de substituir Haaland, que tem sua transferência bem encaminhada para o Manchester City, de acordo com a imprensa inglesa. Na última quinta-feira, o RB Salzburg anunciou a chegada de Fernando, ex-Shakhtar Donetsk, para assumir o lugar do alemão.
Na atual temporada, Adeyemi participou de 39 partidas pelo clube austríaco, marcou 20 gols e contribuiu com cinco assistências. O jovem conquistou grande destaque na fase de grupos da Champions League, mas ficou apagado no duelo contra o Bayern de Munique.