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futebol

Novo formato: Botafogo lança almofada de Keisuke Honda

Clube de General Severiano começa a vender novo produto em homenagem ao meia japonês em parceria com a loja "Só Ídolos"...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 nov 2020 às 18:34

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 18:34

Crédito: Divulgação/Botafogo
Um dos jogadores mais queridos do atual elenco pela torcida, Keisuke Honda teve um novo produto lançado pelo Botafogo. O clube de General Severiano anunciou, nesta quinta-feira, que está vendendo almofadas do meio-campista japonês em parceria com a loja "Só Ídolos".
A almofada está disponível para venda de forma on-line no site da "Só Ídolos" e custa R$ 89,90, com a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito.
Este é o segundo produto especial que o departamento de marketing lança com o rosto do japonês. Em março, época que o camisa 4 foi contratado, dois modelos de copos ecológicos foram produzidos.
O japonês também, vale ressaltar, teve camisas personalizadas com o próprio nome vendidas na época da contratação. Não houve, contudo, nenhum tipo de camisa casual ou modelo especial sem ser dos uniformes de jogo com a bandeia do Japão - ao contrário de Salomon Kalou, que teve roupas casuais colocadas à venda.

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